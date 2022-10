Effenberg über Nagelsmann: Dann wäre er "verloren"

IMAGO

Stefan Effenberg war beim 5:0-Sieg des FC Bayern gegen Freiburg im Stadion

Stefan Effenberg hält die Unterstützung des Trainers durch die Vereinsführung für maßgeblich. Das gilt auch für Julian Nagelsmann, den aktuellen Trainer des FC Bayern München.

Die Bayern-Bosse dürfen sich durch Stefan Effenbergs Worte besonders angesprochen fühlen. "[...] Und wenn du als Trainer dann nicht die Unterstützung vom Sportdirektor, Manager und dem Umfeld hast, dann bist du verloren", schrieb "Effe" in seiner Expertenkolumne für "Sport1" am Montag.

In seiner Einschätzung für den TV-Sender schlägt der Ex-Nationalspieler eine Brücke von der Trainerdiskussion um Frank Kramer beim FC Schalke 04 zur Situation beim FC Bayern. Die Unterstützung von oben, aber auch durch das Vereinsumfeld machte Effenberg dabei als gemeinsamen Nenner aus.

"Das ist beim FC Bayern mit Julian Nagelsmann genauso: Wenn der nicht geschützt wird von den Oberen, dann bist du verloren – vor allem, wenn du die Ergebnisse nicht bringst. Da kannst du die Uhr nach stellen", erklärte der 54-Jährige, der den FC Bayern 2001 als Kapitän zum Gewinn der Champions League führte.

Ergebniskrise setzte Bayern-Coach Nagelsmann unter Druck

Bayern-Coach Nagelsmann steht in seiner zweiten Saison an der Säbener Straße immer wieder in der Kritik. Anlass dafür war zunächst eine Ergebniskrise in der Bundesliga. Auf das 1:1-Heimremis gegen Borussia Mönchengladbach am dritten Spieltag folgten drei weitere Ligapartien am Stück ohne Sieg.

Nach einem 1:1 beim 1. FC Union Berlin, einem 2:2 gegen den VfB Stuttgart und einer 0:1-Niederlage beim FC Augsburg gewann der FC Bayern mit 4:0 gegen Bayer Leverkusen. Eine Woche später verspielte der Rekordmeister allerdings eine 2:0-Führung im Top-Spiel beim BVB. Der Dortmunder 2:2-Ausgleich in der Nachspielzeit zog weitere Kritik nach sich.

Nach dem 5:0-Heimsieg gegen den SC Freiburg am zehnten Spieltag liegt der FC Bayern mit 19 Punkten auf Platz zwei. Primus Union Berlin hat vier Punkte Vorsprung.

In der Champions League haben die Bayern nach vier Siegen aus vier Spielen bereits das Achtelfinalticket und dicht vor dem Gruppensieg.