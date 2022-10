IMAGO/Gao Jing

Karim Benzema gewann den Ballon d'Or

Zum ersten Mal in seiner Karriere hat Karim Benzema den Ballon d'Or gewonnen. Der Franzose setzte sich vor Sadio Mané vom FC Bayern und Kevin De Bruyne von Manchester City durch. Die internationalen Pressestimmen zur Auszeichnung:

Frankreich

L'Équipe: "Benzemas goldenes Vermächtnis. Davon hatte er schon als Teenager geträumt. Karim Benzemas Ballon d'Or erinnert daran, dass es im Leben eines Spielers mehrere Akte gibt und dass mehrere Frühlinge möglich sind."

Le Parisien: "Benzema ist der unbestritten beste Spieler der Welt im Jahr 2022."

Le Figaro: "Ein besonderer Platz im prestigeträchtigen Fünferklub. Unverzichtbar, aber lange im Schatten hat der neue Ballon-d'Or-Gewinner auf seine Zeit gewartet."

England

Daily Mail: "Verdiente Auszeichnung für Karim Benzema nach einer glänzenden Saison."

Sun: "Es waren Benzemas Heldentaten in der Champions League, die ihn zum klaren Favoriten für den Ballon d'Or machten."

Daily Star: "King Karim. Der Sieg für Benzema kommt nicht überraschend."

Spanien

Marca: "Benzema macht sich unsterblich. In einem Alter, in dem sich viele für einen Rücktritt entscheiden, hat sich der französische Fußballer zum besten Spieler der Welt entwickelt. Im Gegensatz zu letztem Jahr stellt Niemand die Wahl in Frage."

Sport: "Es war nicht die runde Nacht, die Real Madrid erwartet hatte. Die Auszeichnung des besten Teams der Welt ging an Manchester City. Die Königlichen mussten sich hinter Liverpool mit Platz zwei begnügen."

Mundo Deportivo: "Selbst der mannschaftsdienlichste Fußballer wurde als das beste Individuum anerkannt, eine Ikone einer Mannschaft."

Italien

Gazzetta dello Sport: "Frankreich rollt seinem Antihelden den roten Teppich aus."

Schweiz

Blick: "Benzema musste lange auf die Auszeichnung warten. Trotz teils unglaublicher Leistungen flog er lange unter dem Radar. Nun folgt die wohlverdiente Krönung."

Deutschland

kicker: "Alter schützt vor Leistung nicht. Erling Haaland, der bei Englands Titelanwärter Manchester City sämtliche Bestmarken kurz und klein schießt, wurde im Ballon-d'Or-Ranking lediglich Zehnter. Wenn Christopher Nkunku auch weiterhin eine zweite so starke Saison spielt, wird er im kommenden Jahr nicht mehr ganz ohne Punkte dastehen. Und Gavi aller Voraussicht nach in keiner Wertung mehr vor Jude Bellingham oder Jamal Musiala landen."

Bild: "An Karim Benzema (34) kamen selbst SIE nicht vorbei. Bayern-Star Sadio Mané (30/Rang 2) und sein München-Vorgänger Robert Lewandowski (34/Rang 4) mussten dem Real-Kapitän bei der Ballon d'Or-Wahl in Paris knapp den Vortritt lassen."

ntv: "Mit Real Madrid gewinnt Karim Benzema die Champions League, wird Torschützenkönig des wichtigsten europäischen Vereinswettbewerbs, auch in der spanischen Liga dominiert der französische Stürmer. Bei der Wahl zum Ballon d'Or führt deshalb kein Weg an ihm vorbei."