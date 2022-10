Hier läuft Hannover 96 gegen den BVB live im TV

IMAGO

Thomas Meunier tritt mit seinem BVB im DFB-Pokal bei Hannover 96 an

Nach dem herben 0:2-Rückschlag in der Bundesliga bei Spitzenreiter 1. FC Union Berlin geht es für Borussia Dortmund am Mittwochabend (ab 18:00 Uhr) im DFB-Pokal weiter. Der BVB tritt in der zweiten Runde bei Hannover 96 an. Wo wird die Partie live im TV und Stream übertragen?

Auf den ersten Blick scheinen die Vorzeichen klar zu sein. Auf der einen Seite der fünfmalige DFB-Pokalsieger und ambitionierte Champions-League-Teilnehmer aus Dortmund, auf der anderen Seite der Zweitligist aus der niedersächsischen Landeshauptstadt.

Doch das viel zitierte Momentum liegt derzeit wohl bei Hannover 96. Während das Team von Cheftrainer Stefan Leitl zuletzt einen wichtigen 2:0-Heimerfolg gegen Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld feierte und sich in der Tabelle auf den vierten Platz verbesserte, stolpert der BVB so vor sich hin.

Nur eines der letzten fünf Pflichtspiele in Bundesliga und Champions League wurde gewonnen, in der Meisterschaft rangiert Schwarz-Gelb aktuell nur auf einem desaströsen achten Tabellenplatz. Gegen die 96er zählt für die Mannen von Coach Edin Terzic nur ein Sieg, um die Wogen wieder etwas zu glätten.

Wo wird die Partie am Mittwochabend live im Fernsehen und Stream übertragen?

Hier läuft Hannover 96 vs. BVB live im TV und Stream