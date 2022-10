Hier läuft FC Augsburg vs. FC Bayern live im Free-TV

IMAGO/Mladen Lackovic

In der Bundesliga unterlag der FC Bayern zuletzt mit 0:1 gegen den FC Augsburg

Der FC Bayern sinnt auf Revanche! Nachdem die Münchner in der Bundesliga zuletzt eine bitterböse 0:1-Pleite gegen den FC Augsburg bezogen, soll dieses Mal in der zweiten Runde des DFB-Pokals alles anders werden. Am Mittwochabend ab 20:45 Uhr tritt der FC Bayern zum Duell mit den Fuggerstädtern an. Wo wird die Partie FC Augsburg vs. FC Bayern live im TV und Stream übertragen?

Am siebten Spieltag der diesjährigen Bundesliga-Saison setzte es eine der bis dato größten Überraschungen in 2022/2023. Dank des Goldenen Tores von Mergim Berisha in der 59. Minute siegte Augsburg gegen die übermächtigen Münchner und feierte damit einen großen Achtungserfolg.

Eine zweite Niederlage gegen die Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen will und darf sich der deutsche Rekordpokalsieger nun nicht mehr erlauben.

Im Gegenteil. Die Münchner peilen fest den Einzug in das Achtelfinale an, soll es doch 2023 zum ersten Mal seit dann drei Jahren wieder etwas werden mit dem Titelgewinn im DFB-Pokal.

Wo wird die Partie am Mittwochabend live im Fernsehen und Stream übertragen?

Hier läuft FC Augsburg vs. FC Bayern live im TV und Stream?