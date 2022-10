BVB-Star hofft auf Trotz-Reaktion: "Sauer auf uns selbst"

IMAGO/Tilo Wiedensohler

Karim Adeyemi (l.) unterlag mit dem BVB am letzten Sonntag mit 0:2 gegen Union Berlin

Karim Adeyemi ist beim BVB noch nicht so richtig angekommen. Mit der Empfehlung von 23 Pflichtspieltoren in der letzten Saison für RB Salzburg bei Borussia Dortmund angetroffen, wartet der Nationalspieler noch auf sein erstes Bundesliga-Tor für die Schwarz-Gelben. Für das Zweitrundenspiel im DFB-Pokal bei Hannover 96 hofft Adeyemi auf eine Trotz-Reaktion seiner Mannschaft.

Die bittere 0:2-Pleite beim Bundesliga-Spitzenreiter 1. FC Union Berlin steckte den BVB-Stars um den 30-Millionen-Transfer zu Wochenbeginn noch arg in den Knochen.

"Wir sind sehr sauer auf uns selbst, dass wir uns die Chance da haben nehmen lassen. [...] Das zweite Tor ist etwas bitter für mich. Ich verliere den Ball, dann kassieren wir das zweite Tor. Damit sind wir natürlich nicht zufrieden", meinte Adeyemi gegenüber den Vereinsmedien nach der Niederlage in Berlin-Köpenick, durch die der BVB auf Platz acht der Tabelle abgestürzt ist.

Im DFB-Pokal will es der 20-Jährige mit seinen Teamkollegen bei Hannover 96 nun unbedingt besser machen: "So ist der Fußball, wir versuchen das nächste Spiel besser anzugehen. [...] Wir setzen alles daran, dass wir hoffentlich kein Spiel mehr verlieren."

Adeyemi will BVB-Dominanz gegen Hannover 96 zeigen

Als Sommer-Neuverpflichtung nach Dortmund gewechselt, plagte sich Adeyemi zum Saisonstart zunächst wochenlang mit einer Fußverletzung herum. Seit September kommt der gebürtige Münchner nun zwar regelmäßig unter Cheftrainer Edin Terzic zum Einsatz, für einen Treffer im deutschen Fußball-Oberhaus hat es aber bis dato noch nicht gereicht.

Nach dem derben Rückschlag bei den Eisernen will Adeyemi am Mittwochabend in Hannover (ab 18:00 Uhr) einen Pflichtsieg einfahren und in das Achtelfinale des Pokalwettbewerbs vordringen.

"Wir haben die nächste Challenge am Mittwoch. Da müssen wir wieder unsere Qualität und unsere Dominanz zeigen. Wir müssen unseren Kopf wieder frisch kriegen und Vollgas geben gegen Hannover", so der Offensivmann, der beim Erstrundensieg beim TSV 1860 München (3:0) den Treffer zum 3:0-Endstand beisteuerte.