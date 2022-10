Top-Klub kassierte Tuchel-Korb - Rückkehr nach Deutschland?

IMAGO/Kieran McManus/Shutterstock

Thomas Tuchel soll auf eine neue "Herausforderung" warten

Am 07. September 2022, kurz vor seinem 100. Spiel an der Seitenlinie des FC Chelsea, setzten die Blues Thomas Tuchel überraschend vor die Tür. Seitdem ranken sich viele Gerüchte um das nächste Engagement des deutschen Top-Trainers. Ein hochdekorierter Klub soll bereits einen Korb kassiert haben, Tuchel vor der Rückkehr nach Deutschland stehen.

Borussia Dortmunds Champions-League-Gegner FC Sevilla soll sich zuletzt um Thomas Tuchel bemüht haben. Das berichtet die "Sport Bild".

Dass letztlich Jorge Sampaoli auf den nach der 1:4-Pleite gegen den BVB entlassenen Julen Lopetegui folgte, ist demnach nur darin begründet, dass mit Tuchel die erste Wahl des mehrfachen Europa-League-Siegers absagte.

Dem Bericht zufolge wartet Tuchel "auf eine größere Herausforderung". Konkret könnte es sich um den Posten des englischen Nationaltrainers handeln. Ein Job, der Tuchel reizen soll, der derzeit allerdings noch von Gareth Southgate besetzt ist. Zuletzt mehrten sich allerdings vor allem in den sozialen Medien Rufe nach einer Wachablösung.

Thomas Tuchel muss England bald verlassen

Der Name Tuchel fiel dabei regelmäßig. Allerdings dürfte klar sein, dass Southgate die Three Lions bei der WM in Katar betreut. Bei einem schwachen Abschneiden könnte der Posten allerdings vakant werden.

Der Job als Coach der englischen Nationalmannschaft würde es Tuchel zudem ermöglichen, seinen Lebensmittelpunkt weiterhin auf der Insel zu verorten. Ohne Aufgabengebiet in England droht dem 49-Jährigen im Frühjahr 2023 hingegen die Ausweisung.

In diesem Fall, so mutmaßt die "Sport Bild" würde Tuchel wohl eine Wohnung in München beziehen. Die bayerische Landeshauptstadt soll das favorisierte Ziel des Übungsleiters sein.

Eine Entscheidung, die durchaus eine gewisse Brisanz beinhalten würde. Denn: Thomas Tuchel wird immer wieder als möglicher Trainer des FC Bayern gehandelt, sollte Julian Nagelsmann die Erwartungen nicht erfüllen. Ein Thomas Tuchel vor der "eigenen Haustür" dürfte den Druck auf den Bayern-Coach noch einmal deutlich erhöhen.

Ein Engagement beim FC Bayern wäre zumindest sicher die "große Herausforderung", auf die der ehemalige BVB-Coach waten soll.