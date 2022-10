Bericht: Nagelsmann vor "wichtigstem Spiel des Jahres"

IMAGO/Mladen Lackovic

Julian Nagelsmann tritt mit dem FC Bayern beim FC Augsburg an

In seinem ersten Jahr als Trainer des FC Bayern konnte Julian Nagelsmann zwar erwartungsgemäß die Deutsche Meisterschaft feiern, ein frühes Aus im DFB-Pokal und in der Champions League sorgten dennoch eher für Ernüchterung an der Säbener Straße. Dass das 2023 besser werden muss, unterstrich zuletzt Vorstandschef Oliver Kahn.

"Was den DFB-Pokal und die Champions League angeht: Ich habe diese beiden Final-Termine in meinem Kalender markiert – und zwar mit Rot für den FC Bayern", erklärte Kahn auf der zurückliegenden Jahreshauptversammlung der Münchner. Eine klare Forderung auch in Richtung von Cheftrainer Julian Nagelsmann.

Die "Bild" mutmaßt daher, dass das Pokal-Duell gegen den FC Augsburg (Mittwoch, 20:45 Uhr) für Nagelsmann nicht weniger als "das wichtigste Spiel des Jahres bis zur WM" ist.

In der Champions League hat man sich bereits sicher für das Achtelfinale qualifiziert, in der Liga dürften die Felle bis zum Jahreswechsel zumindest noch nicht davongeschwommen sein.

Das "schmerzt" die Bosse des FC Bayern weiterhin

Sollte man sich beim FC Augsburg am Abend allerdings ein frühes Ausscheiden aus dem Pokal erlauben, würde die Bayern-Krise allerdings mit "Volldampf" zurückkehren, heißt es weiter. Für die Bosse soll das schwache Abschneiden in den K.o.-Wettbewerben der vergangenen Saison weiterhin einen "wunden Punkt" darstellen und noch immer "schmerzen".

Dass die Gefahr einer Niederlage des deutschen Rekordmeisters durchaus existent ist, haben die vergangenen Duelle gezeigt. Zuletzt verlor der FC Bayern gleich zweimal in Augsburg. In den drei Partien davor gewann man zweimal knapp (1:0 und 3:2) und spielte einmal 2:2.

Coach Enrico Maaßen betonte daher, der FCA habe es zuletzt "zweimal geschafft, die Bayern zu Hause zu schlagen. Warum nicht auch ein drittes Mal?". Die Münchner in die Schranken zu weisen, sei zwar "die schwerstmögliche Aufgabe", aber "in einem Spiel ist trotzdem wieder alles möglich. Dafür brauchen wir aber viel positive Energie, Leidenschaft und Überzeugung."

Sollte der FCA die "schwerstmögliche Aufgabe" erneut meistern, dürften auf Nagelsmann schwerstmögliche Zeiten zukommen.