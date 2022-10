Nächste Winter-WM schon 2030?

Alexei Druzhinin

Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman (l.) soll eine der treibenden Kräfte sein

2022 folgt eine Zäsur in der Geschichte des Fußballs, wenn in Katar (20. November bis 18. Dezember) erstmals eine Weltmeisterschaft im Winter ausgetragen wird. Das Szenario könnte sich allerdings schneller wiederholen als man erwarten durfte.

Mit Ägypten, Saudi-Arabien und Griechenland sollen sich drei Veranstalter darauf geeinigt haben, für die Weltmeisterschaft 2030 zu bieten. Laut dem griechischen Portal "TO10" haben die Regierungen der drei Länder inzwischen "grünes Licht" gegeben, die Bemühungen weiter voranzutreiben. Stattfinden soll die WM der "Daily Mail" zufolge erneut im europäischen Winter.

Die enormen Kosten sollen übrigens zum Großteil von Saudi-Arabien getragen werden, das daher auch die meisten Spiele austragen wird, heißt es. Weitere Partien sollen in einem noch nicht errichteten Stadion in Ägyptens Hauptstadt Kairo ausgetragen werden, der Rest in Griechenland, heißt es weiter.

Konkret sollen die Partien in Griechenland im Agia Sophia Stadium, im neuen Panathinaikos Stadion und im Olympia-Stadion in Athen, im Karaiskakis-Stadion in Piräus sowie im Nea Toumba in Thessaloniki ausgetragen werden.

FIFA soll auf weitere Bewerbungen hoffen

Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman hat demnach alle bisherigen Planungen zur eingehenden Prüfung bereits an eine große Agentur in den USA weitergeleitet.

2030 wird zum zweiten Mal nach 2026 eine Mega-WM mit 48 Teams ausgetragen. Ob diese dann wirklich im Winter in Saudi-Arabien, Griechenland und Ägypten stattfinden wird, darf aber noch bezweifelt werden. Angeblich hofft die FIFA noch auf eine gemeinsame Bewerbung von Spanien, Portugal und der Ukraine und einem Vorstoß aus Südamerika. Dort sollen sich Uruguay, Argentinien, Paraguay und Chile in Stellung bringen.

Passend wäre die Austragung in Südamerika, da 100 Jahre zuvor die erste WM in Uruguay ausgefochten wurde.