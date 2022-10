Die Brennpunkte zur WM in Katar

IMAGO/Norbert SCHMIDT

Die WM in Katar steht heftig in der Kritik

Infrastruktur, Klimaversprechen, Pressefreiheit: Der SID gibt einen Monat vor dem WM-Eröffnungsspiel in Katar einen Überblick zu den aktuellen Brennpunkten.

UNTERKÜNFTE: Um etwa ein Drittel seiner Bevölkerung soll Katar in den ersten WM-Wochen anwachsen - nur wohin mit den Massen? Lösungen wie die drei Kreuzfahrtschiffe im Hafen von Doha sind kreativ, aber als Alternative zu überbuchten Hotels nicht ansatzweise ausreichend. Einen Preis von etwa 2700 Euro die Nacht können sich zudem nur die wenigsten leisten, für die anderen wird die Reise nach Katar auch eine Reise ins Ungewisse. Mittlerweile versuchen auch Vermieter, sich die zunehmende Verzweiflung der reisenden Fans zu Nutzen zu machen. Immer wieder werden Anwohner aus ihren Wohnungen vertrieben, um diese zu horrenden Preisen den internationalen Besuchern anzubieten. Einige der vergleichsweise billigeren Unterkünfte in den sogenannten Fan-Dörfern waren bis vor wenigen Wochen noch immer im Bau.

INFRASTRUKTUR: Wenn die Besucher ein Bett gefunden haben, steht schon das nächste Problem vor der Tür: der Transport. Zwar hat Katar kräftig in den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs investiert, jedoch wird sich erst mit Beginn des Turniers herausstellen, wie gut dieser für die anströmenden Massen ausgelegt ist. Angesichts von bis zu vier geplanten Spielen pro Tag erwarten Fans Schlangen "wie in Disneyland". Trotz neuer Metro und bis zu 4000 Bussen könnte es während des Turniers zu massiven Kapazitätsproblemen kommen.

SICHERHEIT: Dass Katar schlicht und ergreifend die Ressourcen fehlten, um für die Sicherheit der Besucher zu garantieren, war von Anfang an klar. Entsprechend groß sind die Fragezeichen, die hinter diesem Punkt stehen. Katar hat durchaus Schritte unternommen, um dem Anlass gerecht zu werden - unter anderem soll die Türkei 3000 Polizisten beisteuern. Dennoch sorgen sich Sicherheitsexperten um die Bereitschaft im Umgang mit tausenden Fußballfans. Ein Sprecher des Turniers versicherte, man sei dank der Austragungen der Klubweltmeisterschaft und des Arab Cup geübt, jedoch bestehe laut Sicherheitsexperten "ein grundlegender Unterschied zwischen dem, was Katar und viele andere Golfstaaten unter einem Fußballfan verstehen, und dem, was Europäer oder Südamerikaner unter einem Fußballfan verstehen".

PRESSEFREIHEIT: Eine Einschränkung der Pressefreiheit wollen die WM-Organisatoren nicht erkennen. "Tausende Journalisten berichten jedes Jahr uneingeschränkt und ohne Beeinträchtigung aus Katar", heißt es in einer Stellungnahme - doch wie unter anderem der britische "Guardian" berichtet, lässt sich dies durchaus anzweifeln. Demnach müssen TV-Teams für eine Drehgenehmigung einzelnen Bedingungen zustimmen, die sie unter anderem daran hindern würden, Unterkünfte von Gastarbeitern zu filmen. Das Verbot würde auch für Regierungsgebäude, Kirchen, Universitäten oder Krankenhäuser und Privatunternehmen gelten. Gerade eine Berichterstattung über die Zustände in Katar würde durch die Restriktionen "stark beeinträchtigt", kritisieren Menschenrechtsorganisationen.

KLIMAVERSPRECHEN: 3,6 Millionen Tonnen CO2 - mit dieser Emissionsmenge rechnen die Organisatoren in Katar. Das sind rund 1,5 Millionen Tonnen mehr als bei der bislang letzten WM in Russland - und Umweltorganisationen gehen sogar von noch höheren Zahlen aus. Demnach würde der Golfstaat den aus dem Bau acht neuer Stadien resultierenden ökologischen Fußabdruck massiv unterschätzen. Schließlich sei keinesfalls garantiert, dass die Stadien auch nach der WM so regelmäßig genutzt würden, wie es die Organisatoren in ihren Berechnungen vorsehen. Die katarischen Versprechen eines CO2-neutralen Turniers, so Umweltverbände, seien demnach "Augenwischerei", die Pläne, die eigenen Ausstöße durch Emissionsgutschriften auszugleichen, nur "Ablenkung".