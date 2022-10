Can kritisiert Hummels' Vorpreschen - Kobel will "Mischung"

IMAGO/Neundorf/Kirchner-Media

Haben unterschiedliche Vorstellung beim Äußern von Kritik: BVB-Profis Emre Can und Mats Hummels

Borussia Dortmunds Führungsspieler Mats Hummels hat die Leistung seiner Mitspieler in den vergangenen Wochen mehrfach öffentlich gerügt und damit für großes Aufsehen rund um den BVB gesorgt. Das kommt nicht überall gut an: Emre Can etwa kann mit der Vorgehensweise wenig anfangen. Torwart Gregor Kobel wünscht sich eine gute Mischung.

"Jeder ist da anders. Ich mache es lieber intern. Ich würde das lieber alles intern besprechen, was in die Öffentlichkeit kommt", sagte Emre Can nach dem 2:0-Arbeitssieg des BVB bei Hannover 96 im Zweitrundenspiel des DFB-Pokals am Dienstagabend bei "Sky".

Mats Hummels hatte sich seine Mannschaftskameraden zunächst nach dem biederen 1:1 in der Champions League gegen den FC Sevilla vorgeknöpft und fehlende "Spielintelligenz" unterstellt.

Man müsse nicht immer "sexy" und "kompliziert" spielen, als Abwehrspieler sei es "schwierig, wenn man das Gefühl hat, dass da nicht genügend Leute sonst noch sind, die in der Lage sind, immer wieder anzuschieben".

Emre Can: "Ich bin nicht der Typ dafür, Mats ist da anders"

Nach der 0:2-Pleite des BVB in der Bundesliga gegen Union Berlin hatte Hummels erneut ausgeholt: "Es ist ganz wichtig, im Fußball zu wissen, in welchen Bereichen Risiko angebracht ist und in welchen Risiko nicht angebracht ist." Zum folgenschweren Ballverlust des 20 Jahre alten Karim Adeyemi vor dem zweiten Gegentreffer meinte er: "Manchmal ist der einfache 20-Meter-Rückpass die beste Lösung, auch wenn das danach nicht auf Social Media kommt."

Sein Cheftrainer Edin Terzic hatte stets betont, seinem Innenverteidiger die öffentliche Kritik nicht verbieten zu wollen. "Solange er das Wort 'wir' benutzt, ist alles gut", so der Dortmunder Übungsleiter.

Emre Can verriet nach dem Pokalsieg in Hannover unterdessen, dass er Mats Hummels zuletzt nicht auf dessen Wortmeldungen angesprochen hatte. "Das muss jeder für sich selber wissen", fügte der 28-Jährige an: "Ich bin nicht der Typ dafür, Mats ist da anders." Der gebürtige Frankfurter hob zugleich hervor: "Ich kann ihm da keinen Vorwurf machen."

Gregor Kobel spricht sich für "gute Mischung" aus

Auch Dortmund-Keeper Gregor Kobel wurde nach dem Sieg gegen Hannover auf die Worte von Mats Hummels angesprochen. Er plädierte: "Ich glaube, dass es eine gute Mischung braucht. Es ist angebracht in der Situation, in der wir uns gerade befinden."

Wichtig sei, so der Schweizer, "dass wir das in der Mannschaft ansprechen".