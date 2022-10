Medien: BVB-Duo fällt bis 2023 aus

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Jamie Bynoe-Gittens und Mahmoud Dahoud werden dem BVB bis 2023 fehlen

Auch nach dem Weiterkommen im DFB-Pokal bei Hannover 96 ist die Lage bei Borussia Dortmund weiter angespannt. Neben den schwachen Leistungen der letzten Wochen plagen den BVB auch Verletzungsprobleme. Ein Duo fehlt wohl bis nach der Fußball-WM in Katar.

Bereits seit dem 3. Spieltag muss Borussia Dortmund ohne seinen an der Schulter verletzten Mittelfeldstrategen Mahmoud Dahoud auskommen.

Die Ausfallzeit des 26-Jährigen wird sich einem Bericht des "kicker" zufolge bis ins neue Jahr hinein ziehen- ein heftiger Nackenschlag für den BVB.

Dahouds Kreativität würde dem aktuell viel zu statischen Offensivspiel der Dortmunder gut tun.

BVB: Auch Jamie Bynoe-Gittens bis 2023 raus?

Auch eine frühzeitige Rückkehr des 18-jährigen Shootingstars Jamie Bynoe-Gittens könnte das Offensivspiel der Borussen beleben.

Der Engländer wird dem BVB allerdings wohl ebenfalls bis zum ersten Spiel 2023 zuhause gegen den FC Augsburg nicht zur Verfügung stehen.

Bynoe-Gittens überzeugte in den ersten Spielen der Saison durch sein Tempo und seiner Unbekümmertheit in Eins-gegen-Eins-Duellen. Dieses Element fehlt dem BVB nun in seinem Kader.

Personalsorgen beim BVB

Grund für die Ausfälle der Profis ist bei beiden eine bereits bekannte Problematik. Sowohl Dahoud als auch Bynoe-Gittens hatten in ihrer Karriere bereits vorher Verletzungen im Schulterbereich erlitten. Diese konnten aber bislang konservativ behandelt werden. In diesem Fall entschied man sich beim BVB jedoch bei beiden Akteuren für eine Operation.

Dahoud und Bynoe-Gittens nahmen nach den erfolgreich verlaufenen Eingriffen inzwischen das Lauftraining wieder auf. Bis zu einem Einstieg ins Teamtraining wird es jedoch noch einige Zeit dauern. Leise Hoffnungen auf ein Comeback noch vor der WM-Pause Mitte November dürften sich zerschlagen.

Somit fallen neben Sébastien Haller zwei weitere wichtige Bausteine weiter aus, die dem BVB im Jahresendspurt in der Bundesliga und Champions League weiterhelfen könnten.