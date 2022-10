Bestätigt: Schalke verpflichtet Thomas Reis

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Thomas Reis übernimmt beim FC Schalke 04 als Cheftrainer

Thomas Reis soll den angeschlagenen Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 endlich in ruhige Fahrwasser führen. Der Revierklub gab die Verpflichtung des neuen Cheftrainers am Donnerstag bekannt. Vorausgegangen waren turbulente Tage.

Beim FC Schalke 04 sind die Turbulenzen aus überwunden geglaubten Zeiten zurück. Binnen weniger Stunden sorgten zwei entscheidende Personalien für Aufregung beim Revierklub: Am Mittwochnachmittag hatte Sportdirektor Rouven Schröder aus persönlichen Gründen überraschend seinen Rücktritt erklärt, am Donnerstag folgte die Einigung mit Trainer Thomas Reis.

"Ich freue mich riesig darüber, nun ein Teil des FC Schalke 04 zu sein. Die Gespräche waren von der ersten Minute an sehr gut. Mit dem Aufstieg in der vergangenen Saison hat Schalke eine unglaubliche Erfolgsgeschichte begonnen, die wir nun mit dem Klassenerhalt weiterschreiben wollen", sagte Reis und fügte vielsagend an: "Die Herausforderung ist ohne Frage eine große, aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir die notwendige Qualität im Kader haben, gemeinsam unser großes Ziel zu schaffen."

Vorstandsmitglied Peter Knäbel gab die Marschrichtung für Reis vor. "Kurzfristig wird es für uns darum gehen, aus den vier Spielen bis zur WM-Pause möglichst viele Punkte zu holen. Im Anschluss wird es von entscheidender Bedeutung sein, die lange Winterpause so zu nutzen, dass Mannschaft und Trainer-Team optimal vorbereitet in die 19 Partien bis zum Saisonende gehen", sagte Knäbel, der derzeit auch als Interims-Sportdirektor tätig ist.

Schalke macht keine Angaben zur Vertragslaufzeit von Reis

Er und der Klub seien "davon überzeugt, dass Thomas für diese Aufgaben genau der richtige Mann ist". Zu der Vertragslaufzeit des neuen Mannes machte S04 keine Angaben.

Reis war Mitte September von seinen Aufgaben beim ebenfalls abstiegsbedrohten VfL Bochum freigestellt worden, auf Schalke folgt er auf Frank Kramer. Interimslösung Matthias Kreutzer rückt zurück auf seinen Posten als Assistent. Dort wird ab sofort auch Markus Gellhaus agieren, mit dem Reis bereits beim VfL zusammenarbeitete.

Aufgrund des noch bis Saisonende gültigen Vertrags von Reis hatte sich Schalke 04 mit dem Reviernachbarn über eine Ablösesumme einigen müssen. "Sky" zufolge beläuft sich die Summe auf 300.000 Euro - einen Teil zahlt der 49-Jährige nach Angaben des TV-Senders sogar selbst.

Offizielle Zahlen dazu gibt es allerdings keine, über die Ablösemodalitäten wurden nach Angaben des VfL Bochum Stillschweigen vereinbart. Peter Knäbel selbst bestätigte allerdings am Donnerstag: "Ich möchte mich in aller Form bei Thomas Reis für sein Commitment bedanken, auch was die finanzielle Beteilligung an dem Auflösungsvertrag mit dem VfL Bochum betrifft".

Reis mit Schalke vor schwieriger Aufgabe

Der neue Cheftrainer hat nur denkbar wenig Zeit, um die Königsblauen wieder in die Spur zu bringen. Der Tabellenletzte muss am Sonntag (17:30 Uhr) ausgerechnet beim Dritten SC Freiburg ran.

Thomas Reis galt schon im Sommer als Wunschlösung von Rouven Schröder, der sein Amt als Sportdirektor "aus persönlichen Gründen" am Mittwoch niedergelegt hatte. Sportvorstand Peter Knäbel übernimmt dessen Aufgaben vorerst und wird vor allem damit beschäftigt sein, schleunigst einen Nachfolger zu finden.

Nach elf Bundesliga-Spieltagen liegt Schalke 04 mit nur einem Sieg auf dem Abstiegsplatz, das Torverhältnis von 11:26 ist nach dem VfL Bochum das zweitschlechteste der Liga. Im DFB-Pokal schied Königsblau nach einem herben 1:5 gegen die TSG Hoffenheim in der zweiten Runde aus - jene Niederlage, die Frank Kramer letztlich den Job kostete.

Thomas Reis ist in Gelsenkirchen nun der bereits neunte Cheftrainer in den vergangenen fünf Jahren.