Kritischer Musiala hebt Bayern-"Problem" hervor

Jamal Musiala zählt aktuell zu den wichtigsten Spielern beim FC Bayern

Der deutsche Pokal-Rekordsieger FC Bayern ist letztlich souverän in die zweite Runde eingezogen. Doch nach dem 5:2-Auswärtssieg in Augsburg will Nationalspieler Jamal Musiala trotzdem einige Dinge aufarbeiten.

Jamal Musiala war am deutlichen Erfolg des FC Bayern im DFB-Pokal gegen den FC Augsburg maßgeblich beteiligt. Der 19-Jährige erzielte das zwischenzeitliche 4:2 und machte kurzzeitig aufkeimende Hoffnungen der Hausherren damit schnell zunichte.

Der spielfreudige Offensivmann war es auch, der den Münchnern nach dem Fehlstart neues Leben einhauchte. Immerhin waren die Fuggerstädter dank des Treffers von Mads Pedersen (9.) früh in Führung gegangen.

"Wie wir in der zweiten Halbzeit angetreten sind, war wichtig. Das müssen wir über das gesamte Spiel machen. In den ersten zehn Minuten waren wir wieder nicht da – und das ist ein Problem", übte Musiala anschließend am "Sport1"-Mikrofon Kritik: "Wenn wir nicht direkt da sind, kann das Spiel schon am Anfang entschieden werden."

Eric Maxim Choupo-Moting (27.) hatte den Favoriten nach Vorlage von Serge Gnabry wieder auf Kurs gebracht. Doch erst nach dem Seitenwechsel hat sich die Sicherheit auf Seiten der Münchner wieder eingestellt. "Wir waren hungrig, haben die Chancen gekriegt und die Tore gemacht", analysierte Musiala.

Choupo-Moting war es nach der Pause auch, der Joshua Kimmich (53.) bediente und wenig später (59.) selbst zum 3:1 schoss. Nach dem Eigentor von Dayot Upamecano (65.) und Musialas Rechtsschuss setzte der starke Alphonso Davies (90.+1) den Schlusspunkt.

Bayern-Star Musiala träumt vom Ballon 'Or

Sowohl Choupo-Moting als auch Davies erhielten von Musiala nach der Partie ein Sonderlob für ihre Leistungen. Der Kameruner, der schon gegen Freiburg (5:0) getroffen hatte, sei "sehr wichtig" und habe "eine große Präsenz" auf dem Rasen. Der Kanadier Davies sei "einer der besten Linksverteidiger der Welt, wenn nicht der beste".

Davies war es auch, der den DFB-Star getröstet hatte, nachdem er bei der Ehrung von "France Football" zum besten U21-Spieler der Welt nur auf dem dritten Rang landete. "Ich habe natürlich gedacht, dass ich die Möglichkeit habe, den Preis zu gewinnen - oder auch Jude (Bellingham vom BVB, Anm. d. Red.). Aber Gavi ist ein super Spieler, er hat eine gute Saison gespielt. Ich habe Respekt vor ihm", zeigte sich Musiala als fairer Verlierer.

"Ich mache einfach weiter mein Ding und wenn ich die Stimmen kriege, dann kriege ich die Stimmen", führte der Offensivstar aus und bekannte zugleich, bald auch schon den Ballon d'Or in Angriff zu nehmen. "Der Ballon d'Or ist natürlich ein Ziel für jeden Spieler. Ich muss einfach weiter an mir selbst arbeiten, weiter gut spielen, und dann kann ich dieses Ziel hoffentlich mal erreichen."