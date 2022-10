Nächster Verletzungsschock für den BVB

IMAGO/Joachim Sielski

Thomas Meunier wird dem BVB fehlen

Am Mittwochabend zitterte sich Borussia Dortmund mit einer überschaubaren Leistung beim Zweitligisten Hannover 96 ins Achtelfinale des DFB-Pokals. Die schwache Vorstellung des BVB bleibt nicht der einzige Wehrmutstropfen.

Wie der BVB am Donnerstag in einer offiziellen Mitteilung bekanntgab, fällt Rechtsverteidiger Thomas Meunier bis zur WM-Pause mit einem Jochbeinbruch aus.

Der Nationalspieler sei bereits erfolgreich operiert worden und sei "voller Hoffnung, mit Belgien an der Weltmeisterschaft Ende des Jahres teilnehmen zu können", heißt es weiter.

Meunier musste gegen Hannover infolge eines Elbogentreffers durch Julian Börner nach 62 Minuten den Platz verlassen. Meuniers Platz hinten rechts übernahm Niklas Süle, der eingewechselte Mats Hummels rückte auf Süles Position in der Innenverteidigung.

Meunier, der in den Medien immer wieder durchaus kritisch gesehen wird, bestritt 2022/23 bereits 14 Partien und gehört zu den Vielspielern der Borussen.

Der BVB wird weiter vom Verletzungspech verfolgt

Der Ausfall verschärft die Verletzungsprobleme der Dortmunder noch einmal. Mit Marco Reus, Marius Wolf, Mateu Morey, Mahmoud Dahoud, Jamie Bynoe-Gittens und Sebastién Haller fehlte dem BVB gegen 96 bereits ein Sextett. Besonders bitter: Für die Rechtsverteidiger-Position haben die Borussen nun kaum noch Alternativen.

Dass Eigengewächs Felix Passlack in großen Spielen bestehen kann, muss zudem bezweifelt werden. Süle dürfte meist den Vorzug erhalten, was wiederum die Auswahl in der Innenverteidigung stark einschränkt.

Nachdem die Schwarz-Gelben bereits in den vergangenen Jahren auffallend vom Verletzungspech verfolgt wurden, krempelte man im Sommer die Physio-Abteilung grundlegend um. Die erhoffte Verbesserung bleibt bislang allerdings aus.

"Das ist schon etwas, das nicht ganz zu greifen ist, das ist für uns keine prickelnde Situation", zeigte sich Sportdirektor Sebastian Kehl gegenüber "Amazon Prime" zuletzt ratlos ob der erneuten Misere.