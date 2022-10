Kane vor Verlängerung bei Tottenham Hotspur?

IMAGO/MB Media

Harry Kane (r.) wurde bereits mehrfach beim FC Bayern gehandelt

Nachdem sich immer mehr herauskristallisiert, dass sich Sadio Mané auf den offensiven Flügeln letztlich doch wohler zu fühlen scheint, wird erwartet, dass der FC Bayern im kommenden Sommer die Suche nach einem neuen Superstar für die Sturmmitte intensivieren wird. Als heißer Anwärter wird in den Medien immer wieder Harry Kane von Tottenham Hotspur gehandelt, ehe der Poker richtig entbrennt, könnten die Hoffnungen Münchner allerdings schon einen empfindlichen Rückschlag erleiden.

Harry Kane soll derzeit mit Tottenham Hotspur über eine Verlängerung seines im Sommer 2024 auslaufenden Vertrags verhandeln. Das berichtet der Journalist und Transfer-Experte Ekrem Konur.

Dass die Spurs den 29-Jährigen halten wollen, ist kein Geheimnis. Bislang hieß es aber immer, zu konkreten Verhandlungen sei es noch nicht gekommen.

In englischen Medien hieß es zuletzt, dass das gute Verhältnis zwischen Kane und Coach Antonio Conte ausschlaggebend für einen Verbleib sein könnte.

Conte legte sich mit dem FC Bayern an

Apropos Conte: Der Italiener ließ im Sommer bereits keine Zweifel daran zu, dass er wenig von einem Flirt des FC Bayern mit seinem Superstar hält.

Als Bayern-Coach Julian Nagelsmann mit den kursierenden Gerüchten konfrontiert auf einer Pressekonferenz kommentierte: "Er ist sehr teuer, das ist das Problem. Er ist ein brillanter Spieler, einer der besten Stürmer in der Welt. Es wäre möglich, dass er in der Bundesliga viele Tore macht. Ich kenne den genauen Preis nicht, aber es ist sehr hart für Bayern. Wir werden sehen, was in der Zukunft passiert", reagierte Conte sichtlich gereizt.

Kane sei "wichtiger Teil" des Teams, die "Situation klar" und sich als Trainer über Spieler eines anderen Klubs zu äußern, "ein bisschen respektlos". Das Problem räumte Nagelsmann laut eigener Aussage anschließend mit einem Telefonat aus dem Weg.

So oder so dürfte ein Kane-Deal keine einfache Angelegenheit werden. Der englische Nationalspieler kickt seit 2009 für Tottenham, avancierte in London zu einem der besten Angreifer der Premier-League-Geschichte. Nur Wayne Rooney und Alan Shearer erzielten in der Historie der Liga mehr Tore. Auf Shearer fehlen Kane noch 68 Tore. Eine Lücke, die bei einer Verlängerung bei den Spurs zu schließen sein könnte. Für Kane eventuell eine verlockende Herausforderung.

Bayerns Präsident Herbert Hainer reagierte zudem zuletzt bei "Bild-TV" auffallend wenig begeistert: "Harry Kane ist ein sehr guter Spieler, aber wir haben eine Top-Mannschaft. Wenn ich mir unseren Sturm angucke, danach würden sich andere Klubs die Finger abschlecken. Wir haben im Moment keinen Bedarf."