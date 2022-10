Paukenschlag! Manchester United streicht Ronaldo

IMAGO/Matt West/Shutterstock

Cristiano Ronaldo steht gegen Chelsea nicht im Kader von Manchester United

Manchester United hat auf die frühzeitige "Flucht" von Superstar Cristiano Ronaldo beim 2:0-Erfolg der Red Devils gegen Tottenham Hotspur reagiert und den Portugiesen für das anstehende Premier-League-Spiel gegen den FC Chelsea aus dem Kader gestrichen.

Cristiano Ronaldo werde nicht Part des Kaders sein, "der Rest der Mannschaft konzentriert sich voll und ganz auf die Vorbereitung auf dieses Spiel", heißt es in einer offiziellen Mitteilung auf der Klub-Homepage weiter.

Am Mittwoch hatte der 37-jährige Offensivstar in der 88. Minute vorzeitig den Innenraum des Stadions verlassen. Manchester hätte zu diesem Zeitpunkt noch mehrere Wechsel tätigen können. Medienberichten zufolge wollte Ronaldo nicht spät eingewechselt werden.

Ohnehin stand der mehrfache Weltfußballer unter United-Teammanager Erik ten Hag in der Premier League erst zweimal in der Startformation. Bei seinen Einsätzen erzielte der langjährige Fließband-Knipser nur einen Treffer. Lediglich in der Europa League durfte CR7 bislang in allen vier Partien ran (1 Tor/1 Vorlage). Duelle mit Gegnern aus Moldau oder Zypern sind allerdings sicher nicht das was sich der Rekordnationalspieler von seinem Engagement am Old Trafford erhofft hat.

Ronaldo-Abgang "armselig"

Im Sommer soll die lebende Real-Legende aufgrund des Verpassens der Champions League massiv auf einen Abschied gedrängt haben. Letztlich fand Ronaldo aber wohl keinen Klub, der seine Ansprüche erfüllen wollte und musste in Manchester bleiben. Dass er nicht die größte Rolle spielen würde, schien da schon klar. Zumal ten Hag einen Wechsel angeblich durchaus begrüßt hätte.

Mit seinem unprofessionellen Abgang gegen die Spurs hat es sich Ronaldo nun wohl endgültig verscherzt. "Es ist das erste Mal, dass ich von ihm enttäuscht bin", sagte etwa der frühere ManUnited-Keeper Peter Schmeichel. "Normalerweise stehe ich hinter ihm, ich verstehe seine Situation." "Sorry, aber das ist inakzeptabel. Es ist so armselig", wetterte Englands Fußballidol Gary Lineker.