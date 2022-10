Details zu Hummels' Meckeroffensive enthüllt

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

BVB-Verteidiger Mats Hummels nimmt kein Blatt vor den Mund

Mit 33 Jahren präsentiert sich Mats Hummels auf dem Rasen derzeit in bestechender Form, aber auch abseits des Platzes sorgt der Verteidiger von Borussia Dortmund immer wieder Schlagzeilen. Vor allem, dass er sich nicht zu schade ist, die teilweise fahrige Spielweise seiner Teamkollegen öffentlich anzuprangern. Ein Umstand, den nicht jeder beim BVB begrüßt.

Nach dem 1:2 gegen Manchester City, dem 1:1 gegen den FC Sevilla und jüngst dem 0:2 gegen den 1. FC Union Berlin sorgte Mats Hummels mit seinen Worten im Anschluss an die Partien für staunende Gesichter. Offen sprach der BVB-Leitwolf an, was aus seiner Sicht falsch gelaufen sei - Freunde macht sich der Routinier damit nicht.

Mit der Kritik konfrontiert, erklärten Torhüter Gregor Kobel und Allrounder Emre Can, dass sie sich wünschen würden, die Punkte würden weniger medienwirksam und stattdessen intern auf den Tisch gebracht. Glaubt man der "Bild", wählt Hummels diesen Weg allerdings ganz bewusst.

Hummels soll ganz bewusst gegen BVB-Stars sticheln

Der Weltmeister von 2014 soll es darauf anlegen, "seine Mitspieler aus der Komfortzone zu reißen", heißt es.

Dafür soll Hummels auch in Kauf nehmen, dass er eine Sonderstellung im Teamgefüge innehat. Der "Bild" zufolge gilt der Defensiv-Star intern als "Eigenbrötler", der zwar "ein professionelles Verhältnis" zu allen Kollegen pflege, "aber keiner Team-Gruppierung zuzuordnen ist". Mit BVB-Kapitän Marco Reus, der demnach Teil der größten BVB-Clique ist, verbinde Hummels zum Beispiel "nur eine Zweckgemeinschaft", so der Bericht.

Dass Hummels dennoch so munter austeilt, dürfte an einem weiteren, nicht unwichtigen Punkt liegen, den die Zeitung enthüllt. Vom der Klubführung und Coach Edin Terzic soll Hummels "maximale Rückendeckung" erhalten. Durch Hummels' Vorpreschen gegenüber den Medien ist es den Bossen möglich, ihrerseits intern Nadelstiche zu setzen.

So oder so dürfte es allen beim BVB lieber sein, wenn man endlich wieder ohne kritische Worte auskommt. Die nächste Chance, das Ruder herumzureißen, folgt am Wochenende, wenn der VfB Stuttgart in Dortmund gastiert (Samstag, 15:30 Uhr).