Bericht: Spur von Thuram zum FC Bayern "erhärtet sich"

IMAGO/Eibner/Memmler

Gladbachs Marcus Thuram soll im Fokus des FC Bayern stehen

Seit Wochen schießen Gerüchte ins Kraut, Marcus Thuram von Borussia Mönchengladbach könnte in den Überlegungen des FC Bayern eine Rolle spielen. Nachdem zuletzt allerdings von internen Zweifeln am Franzosen die Rede war, erhalten die Spekulationen nun erneut Nahrung.

Thuram, der derzeit zu den besten Torjägern der Bundesliga gehört und Gladbach zudem im Sommer ablösefrei verlassen kann, soll laut "Sky" beim FC Bayern zwar durchaus Begehrlichkeiten wecken, intern sollen dem TV-Sender zufolge allerdings Zweifel an der Bayern-Tauglichkeit des 25-Jährigen existieren.

Tobias Altschäffl klingt im Podcast "Bayern Insider" hingegen deutlich optimistischer, was einen Wechsel des Offensivspielers an die Säbener Straße angeht. Während Gerüchte um einen Wechsel Thurams in die englische Premier League zu Manchester United wenig Gehalt hätten, erhärte sich die Spur zum FC Bayern "immer mehr", so der "Bild"-Reporter.

Deal bietet für den FC Bayern kaum Gefahrenpotenzial

Aktuell gebe es keine Verhandlungen, aber Trainer Julian Nagelsmann finde Thuram "ganz gut" und selbst nach Thurams eher schwachen Saison 2021/22 sei dieser Thema in München gewesen. Zudem bietet der Deal wenig Gefahrenpotenzial. Man könnte Thuram ablösefrei holen und wenn der Angreifer dann "nicht funktioniert", ihn gegen Zahlung einer Ablöse wieder abgeben, so Altschäffl.

Interessenten dürfte es für den viermaligen französischen Nationalspieler sicherlich immer geben. In 114 Pflichtspielen für Gladbach erzielte Thuram immerhin 38 Tore und bereitete 25 weitere Treffer vor. 2022/23 gehört der Sohn von Ex-Weltmeister Lilian Thuram mit zehn Toren und drei Vorlagen in zwölf Partien zu den Lichtgestalten.

Die Meinung, dass Thuram eine perfekte Verstärkung für den deutschen Rekordmeister sein könnte, teilt derweil auch Trainerlegende Klaus Toppmöller. "Wäre ich der FC Bayern, würde ich mich um Mönchengladbachs Marcus Thuram bemühen. Er ist groß, schnell, kopfballstark und im nächsten Sommer ablösefrei", erklärte der 71-Jährige zuletzt dem "kicker".

Eine Meinung, die man in München durchaus gehört haben dürfte. Immerhin ist Toppmöllers Sohn Dino Co-Trainer von Nagelsmann.