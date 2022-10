Flick hat erste WM-Auswahl gemeldet - Verband schweigt

unknown

Kader für die WM: 55 Kandidaten bereits nominiert

Seinen WM-Kader wird Hansi Flick erst am 10. November bekannt geben, doch an diesem Freitag gab der Bundestrainer bereits einen ersten Fingerzeig in Richtung Aufgebot für Katar.

Wie seine 31 Kollegen musste Flick eine bis zu 55 Namen umfassende Liste mit Kandidaten für die Wüsten-WM (20. November bis 18. Dezember) beim Weltverband FIFA einreichen.

Die drei Torhüter und 23 Feldspieler für die Endrunde dürfen nur aus diesem Kreise ausgewählt werden. Das heißt: Wer Flick bis jetzt nicht überzeugt hat, hat keine WM-Chance mehr. Alle Trainer mussten bei ihrer ersten Auswahl mindestens 35 Spieler benennen, mit denen sie für Katar planen. Die endgültigen Kader müssen bis 14. November eingereicht werden.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wird Flicks erste Liste nicht veröffentlichen. "So leicht wollen wir euch die Arbeit nicht machen", sagte Geschäftsführer Oliver Bierhoff mit einem Schmunzeln am Mittwoch: "Da müsst ihr bluffen und sagen: Du bist ja auf der Liste, Glückwunsch! Und dann schauen, wie er reagiert."

Aufgrund der Vielzahl an Namen dürften auch Überraschungskandidaten wie der Bremer Niclas Füllkrug oder frühere Größen wie Mario Götze und Mats Hummels dabei sein. "Ich habe nichts gehört, gehe aber davon aus, dass Niclas auf dieser Liste stehen wird", sagte Clemens Fritz, Leiter Profifußball und Scouting bei Werder.