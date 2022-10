Höchsten "Mini-Rotation" bei Eintracht Frankfurt

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Eintracht Frankfurt verzichtet auf Experimente

Trainer Oliver Glasner vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt will auch im Duell bei Borussia Mönchengladbach auf Experimente verzichten.

"Irgendwas zu testen für das nächste Spiel - das machen wir nicht. Wir wollen in jedem Spiel die bestmögliche Mannschaft aufstellen", sagte Glasner vor der Partie am Samstag (18:30 Uhr/Sky). Eher gebe es wieder eine "Mini-Rotation" wie in den vergangenen Spielen.

Durch die Dreifachbelastung ist der Europa-League-Sieger derzeit alle drei bis vier Tage gefordert. Nach Gladbach steht bereits am Mittwoch das nächste Duell in der Champions League an. "Wir befinden uns in einer Phase, in der etwas weniger Analyse und Training mehr sein kann, damit die Jungs mental leistungsfähig bleiben", sagte Glasner und ergänzte: "Es geht um gezielte Themen, die sitzen müssen."

Verzichten muss der 48-Jährige auf die länger verletzten Aurelio Buta, Makoto Hasebe und Ansgar Knauff. Alle anderen seien "fit. Deshalb fahren wir mit einem guten Gefühl nach Gladbach", sagte Glasner.