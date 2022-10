BVB-Star räumt ein: "Wir haben keinen Torjäger"

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Raphael Guerreiro (r.) trifft mit dem BVB am Samstag auf Stuttgart

In der Tabelle der Fußball-Bundesliga rangiert der BVB als Achter noch klar vor dem kommenden Kontrahenten VfB Stuttgart, der auf Platz 14 steht. Nach den 4:1- und 6:0-Kantersiegen der Schwaben zuletzt in der Liga gegen Bochum und im DFB-Pokal gegen Bielefeld rechnen auch die Dortmunder selbst mit einer schwierigen Aufgabe.

Linksverteidiger Raphael Guerreiro erwartet einen Gegner aus Stuttgart, der mit neu gewonnenem Selbstvertrauen im Signal Iduna Park antreten wird. Der BVB selbst hat seit drei Bundesliga-Partien nicht mehr gewonnen und muss selbst am Samstag ab 15:30 Uhr erst einmal wieder in die Spur finden.

"Wir tauschen uns aus und reden viel. Wir wollen auf dem Spielfeld besser sein. Auch außerhalb, was wir ändern können. Natürlich arbeiten wir daran. Wir hoffen, dass wir es am Samstag besser machen und dass das jeder im Stadion sehen kann", meinte der Portugiese auf dem YouTube-Channel des BVB.

Eines der größten Defizite in der laufenden Saison ist es bei den Schwarz-Gelben, dass die nötige Torgefahr abhanden gekommen ist. 13 Tore in zehn Bundesliga-Partien stehen bisher zu Buche. In der Vorsaison waren es zum gleichen Zeitpunkt noch mehr als doppelt so viele, nämlich 27.

BVB droht Absturz in untere Tabellenhälfte

Guerreiro machte keinen Hehl daraus, woran die Torflaute im bisherigen Spieljahr vor allen Dingen liegt: "Es ist sehr schwierig einen Spieler wie Erling Haaland zu verlieren. Mehrere Spieler treffen, aber wir haben keinen Torjäger", gab der Defensivspieler zu, der selbst bisher in acht der zehn Ligaspiele in der Startelf der Schwarz-Gelben stand und einen Treffer erzielte.

Weiter räumte der Europameister von 2016 ein: "Wir wollen auch viele Flanken für Tony (Modeste, Anm. d. Red.) in die Mitte bringen. Er ist der Beste in der Position. Momentan funktioniert das noch nicht so gut. Ich denke, das verbessert sich noch in der laufenden Saison. Wir arbeiten hart daran."

Im Heimspiel gegen den VfB, dem zuletzt unter seinem Interimstrainer Michael Wimmer die Trendwende gelungen ist, peilt Guerreiro mit seinen Dortmund unbedingt den sechsten Saisonsieg an. Andernfalls droht dem BVB an diesem Wochenende sogar der Absturz in die untere Tabellenhälfte.