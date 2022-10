Medien: So stehen die Bayern-Bosse zur Hernández-Zukunft

IMAGO

Lucas Hernández (M.) spielt seit 2019 für den FC Bayern

Seit 2019 steht Lucas Hernández beim FC Bayern unter Vertrag. Geht es nach dem französischen Weltmeister, könnte das Engagement beim deutschen Rekordmeister wohl noch langfristig weiterlaufen.

In dieser Woche hieß es bereits in mehreren Quellen, dass die Zeichen zwischen dem FC Bayern und Lucas Hernández grundsätzlich auf vorzeitige Verlängerung stehen. Nach seinen anfänglichen Schwierigkeiten hat sich der 26-Jährige schließlich wie erwartet bei den Münchnern entwickelt und vor seiner jüngsten Muskelverletzung viele Einsatzminuten bekommen.

Nun vermeldete auch "Sky"-Reporter und Transferexperte Florian Plettenberg, dass der deutsche Branchenkrösus grundsätzlich mit dem Defensivspieler verlängern will.

Aufgrund der Vertragslaufzeit bis Sommer 2024 verspüren die Protagonisten auf der Chefetage des FC Bayern aber derzeit wohl noch keine Eile, etwa noch in diesem Kalenderjahr Vollzug melden zu müssen.

FC Bayern hat bereits mit vielen Stars verlängert

Laut der Experteneinschätzung ist "dieser Tage" nicht mit einer vorschnellen Einigung in Sachen Vertragsverlängerung zu rechnen. Was die Personalplanungen beim deutschen Rekordmeister anbelangt, so haben die Verantwortlichen um Sportvorstand Hasan Salihamidzic in den vergangenen Monaten bereits viel Vorarbeit geleistet.

Die einzigen Arbeitspapiere, die im Sommer 2023 auslaufen, sind die der beiden 34- beziehungsweise 33-jährigen Routiniers Sven Ulreich und Eric Maxim Choupo-Moting. Alle anderen Leistungsträger des derzeitigen Tabellenzweiten der Bundesliga sind noch mit mehrjährigen Kontrakten ausgestattet.

Neben Lucas Hernández laufen nach der Saison 2023/2024 auch noch die Verträge unter anderem von Manuel Neuer und Thomas Müller aus. Beide hatten in diesem Jahr erst ihre Laufzeiten um eine weitere Spielzeit bei den Münchnern ausgedehnt.

Hernández fällt bereits seit September mit einem Muskelbündelriss aus.