Liverpool blamiert sich beim Schlusslicht

IMAGO/Phil Duncan

Der FC Liverpool musste sich geschlagen geben

Der FC Liverpool hat in der englischen Premier League wieder einen Rückschlag hinnehmen müssen.

Die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp verlor überraschend beim Tabellenletzten Nottingham Forest mit 0:1 (0:0), zuletzt waren die Reds mit Siegen über Manchester City (1:0) und West Ham United (1:0) in die Erfolgsspur zurückgekehrt.

Liverpool hatte mehr Ballbesitz und erspielte sich viele Torchancen, nutzen konnte das Klopp-Team diese aber nicht. Der ehemalige Bundesligaprofi Taiwo Awoniyi (55.) erzielte nach einem Freistoß aus dem Halbfeld den Siegtreffer des Außenseiters.

In der Folge tauchte der Aufsteiger immer wieder gefährlich vor dem Liverpool-Tor auf, Torwart Alisson Becker hielt die Gäste mit seinen Paraden aber in der Partie. Sein Gegenüber Dean Henderson hielt in der Nachspielzeit beim Kopfball von Virgil van Dijk den Heimsieg fest (90.+2).

Liverpool, das einen schwachen Saisonstart hingelegt hatte, liegt mit nur 16 Punkten in der Tabelle weiter hinter den internationalen Rängen. Nottingham überholte Leicester City und verließ zunächst den letzten Platz.