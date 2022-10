Dortmunder Polizei hindert 300 VfB-Fans an Stadionbesuch

Die Dortmunder Polizei hat am Samstag vor dem Fußball-Bundesligaspiel des BVB gegen Stuttgart etwa 300 VfB-Fans am Besuch des Stadion gehindert und wegen Landfriedensbruchs angezeigt.

Viele der Fans seien vermummt gewesen und hätten sich unkooperativ gezeigt, berichtete die Polizei via Twitter. Sie seien auf einer Straße in der Dortmunder Innenstadt festgesetzt und am Weitergehen Richtung Stadion gehindert worden.

Zu den Gründen gab es zunächst keine Informationen. Erst nach dem Ende des Spieles durften die Fans wieder in ihre Reisebusse steigen, berichtete ein dpa-Fotoreporter. Die Busse wurden aus der Stadt heraus eskortiert.