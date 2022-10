Füllkrug schweigt zur WM-Frage

Niclas Füllkrug vom Fußball-Bundesligisten SV Werder Bremen hält sich bedeckt bei der Frage, ob er auf der vorläufigen Kandidatenliste der deutschen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft in Katar steht.

"Dazu sage ich nichts", so der Angreifer nach dem 0:2 beim SC Freiburg.

"Ich werde darüber sprechen, wenn der Kader raus ist." Eine Liste mit bis zu 55 Namen konnte Bundestrainer Hansi Flick bis zum vergangenen Freitag an den Weltverband FIFA übermitteln.

In Freiburg war Füllkrug in viele Zweikämpfe verwickelt. Da die Bremer aber ab der 14. Minute in Unterzahl agieren mussten, konnte Füllkrug selten Werbung in eigener Sache betreiben. In dieser Saison erzielte der 29-Jährige in 13 Pflichtspielen bereits acht Tore. Drei weitere Treffer bereitete er vor.