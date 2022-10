Schmadtke droht VfL-Profis nach Masken-Eklat im ICE

IMAGO/osnapix

Jörg Schmadtke ist sauer auf die eigenen VfL-Spieler

Sport-Geschäftsführer Jörg Schmadtke hat die Fußballprofis des Bundesligisten VfL Wolfsburg, die während der Anreise per Bahn zum Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen (2:2) keine Schutzmasken getragen hatten, hart kritisiert.

"Was passiert ist, ärgert mich extrem. Die Jungs sollten anfangen, den Kopf einzuschalten", sagte der 58-Jährige dem "kicker".

Wie vom "WDR" zunächst berichtet worden war, hatte ein Großteil der Spieler im Zug der Deutschen Bahn keine Mund- und Nasenbedeckung getragen, die bei Bahnfahrten jedoch zwingend vorgeschrieben ist. Zudem sollen sich einige Spieler despektierlich gegenüber dem Bahnpersonal verhalten haben.

"Der VfL Wolfsburg entschuldigt sich im Namen der gesamten Mannschaft mit Nachdruck für das unprofessionelle und unangebrachte Verhalten seiner Spieler und ganz besonders auch beim Personal der Deutschen Bahn für das respektlose Auftreten insgesamt, das bislang so noch nicht aufgetreten ist und auch nicht dem üblichen Verhalten des Teams entspricht, in keinerlei Weise mit den Werten des VfL Wolfsburg zu vereinbaren ist, nicht toleriert wird und nicht wieder vorkommen darf", schrieben die Niedersachsen in einer Stellungnahme.

Schmadtke droht: "Werden nur noch mit dem Bus fahren"

Schmadtke legte am Sonntag nach: "Wenn die Spieler glauben, dass sie sich darüber hinwegsetzen können, dann ist das nicht hinnehmbar." Er ärgere sich aber auch, dass die Spieler nicht vom Betreuerteam angehalten worden seien, ihr Verhalten zu ändern.

"Da waren genug Leute, die es hätten regeln können", sagte Schmadtke, der nicht mit im ICE saß. Auch drohte er: "Wenn es noch einmal passiert, werden wir nur noch mit dem Bus durch die Gegend fahren."

VfL-Cheftrainer Niko Kovac hatte bereits am Freitag unmittelbar nach der Ankunft im Teamhotel vor der versammelten Mannschaft das Fehlverhalten klar und deutlich angesprochen.

"Ich habe die Mannschaft aufgeklärt, wie die Regeln in Deutschland im Zug im Gegensatz zum Flieger sind", erklärte Kovac dazu nach der Partie: "Es waren nicht alle, aber das entschuldigt die Sache nicht. Das darf so nicht vorkommen, das wird nicht mehr vorkommen."