Enthüllt: Götze schlug Flick-Einladung aus

IMAGO/Laci Perenyi

Mario Götze von Eintracht Frankfurt könnte mit zur WM fahren

Bei Eintracht Frankfurt dreht Mario Götze derzeit mächtig auf. Fährt der Mittelfeldspieler in weniger als einem Monat mit zur WM nach Katar? Eine Einladung von Bundestrainer Hansi Flick im September soll er allerdings noch abgelehnt haben, wie nun enthüllt wurde.

Beim letzten großen WM-Triumph im Jahr 2014 war Mario Götze der Mann der Stunde, erzielte im Finale im Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro den 1:0-Siegtreffer für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in der Verlängerung gegen Argentinien. Wird Götze auch mehr als acht Jahre später ein Faktor im DFB-Team?

Nach Informationen von "Bild" steht der mittlerweile 30-Jährige jedenfalls auf der vorläufigen Kader-Liste von Bundestrainer Hansi Flick. Doch derzeit befinden sich auf dieser immerhin noch mehr als 50 weitere Spieler. Erst zum 10. November muss Flick sein Team ausdünnen und den endgültigen Kader für die Weltmeisterschaft in Katar benennen. Ob Götze dann dabei sein wird, ist noch offen.

Wie es in dem Boulevard-Blatt weiter heißt, wollte Flick den früheren Dortmunder, der seit Sommer für Eintracht Frankfurt aufläuft, nachdem er zuvor sein Glück in den Niederlanden bei PSV Eindhoven gesucht und gefunden hatte, schon Ende September für die Länderspiele gegen Ungarn (0:1) und gegen England (3:3) nominieren.

Götze schlug angeblich DFB-Nominierung aus

Zwar plante Flick laut dem Bericht im Vorfeld keine direkte Nominierung Götzes, hätte den 30-Jährigen aber als Reaktion auf die krankheitsbedingten Absagen von BVB-Star Julian Brandt und Bayern-Mittelfeldmann Leon Goretzka nachnominieren wollen.

Am Ende verzichtete Flick jedoch darauf, nachdem er mit Götze Rücksprache gehalten hatte. Warum genau dieser ein DFB-Comeback nach mehr als fünf Jahren ausschlug, wird nicht überliefert. Möglicherweise war es dem Neu-Frankfurter noch etwas zu früh, vielleicht wollte Götze schlicht auch eine Auszeit während der Länderspielpause, um sich intensiver auf seinen neuen Verein fokussieren zu können.

Dass Götze eine Verstärkung für die Nationalmannschaft sein könnte, betonte derweil zuletzt Lothar Matthäus. Nach dem 3:0-Erfolg der SGE in Gladbach am Samstagabend sagte der Rekordspieler des DFB bei "Sky": "Hansi Flick hat heute einen Mario Götze in überragender Form gesehen. Ich könnte mir vorstellen, dass er riesige Chancen hat, noch in den Kader zu kommen. Er hat herausragende Fähigkeiten und erneut gezeigt, dass er zum Kreis der Nationalmannschaft gehört."