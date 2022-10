Bericht: FC Bayern hat Neuer-Verletzung "unterschätzt"

IMAGO/Borussia Dortmund v FC Bayern München

Manuel Neuer fehlt dem FC Bayern aktuell

Seit vier Spielen muss der FC Bayern bereits auf Keeper Manuel Neuer verzichten, weitere könnten hinzukommen. Sogar die Teilnahme an der Fußball-WM in Katar soll nicht in Stein gemeißelt sein.

"Es ist eine blöde Stelle", erklärte Bayern-Coach Julian Nagelsmann im Vorfeld der Bundesliga-Partie der Münchner gegen die TSG 1899 Hoffenheim (2:0), mit der Verletzung des Stammtorwarts konfrontiert. "Er hat gestern im Kraftraum trainiert. Es war mal einen Tag besser, einen Tag schlechter – ich gehe davon aus und hoffe, dass er gegen Mainz (29. Oktober) wieder dabei ist."

Wenn der FC Bayern am Mittwoch zum Champions-League-Kracher beim FC Barcelona gastiert, wird somit wieder Neuer-Vertreter Sven Ulreich das Tor des deutschen Rekordmeisters hüten. Ein geringer Wehrmutstropfen, für den bereits sicher für die K.o.-Runde qualifizierten Bundesliga-Serienmeister geht es im Camp Nou zumindest sportlich nicht mehr um viel.

Partie BVB vs. FC Bayern "im Nachgang" zu früh für Manuel Neuer

Interessant ist hingegen, was die "Bild" nun erfahren haben will. Demnach zog sich Neuer im Vorfeld des Bundesliga-Duells mit Borussia Dortmund eine Prellung des linken Schultereckgelenks zu, gemeinsam mit der sportlichen Führung des Klubs entschloss man sich allerdings, Neuer dennoch gegen den BVB auf den Rasen zu schicken. "Bild" zufolge soll man die Verletzung schlicht "unterschätzt" haben.

"Im Nachgang war das Dortmund-Spiel zu früh. Wir wollten unbedingt, dass er dort spielt und er selber wollte auch spielen. Das war eine gemeinsame Entscheidung", bestätigte auch Nagelsmann, dass das BVB-Spiel der Knackpunkt war.

Dass die WM für Neuer in Gefahr ist, glaubt der Coach derweil nicht. Das bestätigt auch die "Bild", mutmaßt aber, dass es eng werden könnte, sollte das für Samstag anvisierte Comeback ebenfalls ins Wasser fallen.

Die WM beginnt am 20. November, am 14. November startet Bundestrainer Hansi Flick die Vorbereitung mit dem endgültigen Kader, den er am 11. November verkünden wird.