Schreuder bleibt trotz Dementi VfB-Kandidat

IMAGO/KURT DESPLENTER

Alfred Schreuder bleibt Kandidat beim VfB Stuttgart

Erst in der vergangenen Woche hat Alfred Schreuder von Ajax Amsterdam die Gerüchte um einen Wechsel zum Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart dementiert. Dennoch bleibt der Niederländer wohl heißer Kandidat bei den Schwaben.

Das zumindest berichtet der "kicker". Demnach glauben die Verantwortlichen des VfB Stuttgart nach wie vor, eine Chance bei Schreuder zu haben.

Das Dementi des 49-Jährigen sei zudem eher eine "Schutzbehauptung" als eine klare Absage an den Bundesligisten, so das Fachmagazin. Der 49-Jährige, der noch bis 2024 an Ajax gebunden ist, könne schließlich kaum etwas anderes sagen, als dass er sich bei seinem derzeitigen Arbeitgeber wohl fühlt.

"Das mit Stuttgart habe ich auch mitbekommen. Ich soll da auch auf einer Liste gestanden haben", meinte Schreuder am Freitag auf der Spieltags-Pressekonferenz über die Meldungen aus Deutschland.

Gleichzeitig stellte der einstige Assistenztrainer von Julian Nagelsmann klar: "Ich bin bei Ajax. Das ist ein fantastischer Klub. Ich habe hier eine gute Zeit."

Auf Nachfrage, ob sich denn bisher niemand vom abstiegsbedrohten Bundesliga-Klub gemeldet habe, antwortete Schreuder dann noch einmal klar: "Nein."

Bleibt Michael Wimmer Trainer des VfB Stuttgart?

Bis zur WM-Pause hält der VfB Stuttgart ohnehin an Interimstrainer Michael Wimmer fest. Das bestätigte Sportdirektor Sven Mislintat nach dem 0:5 (0:3) bei Borussia Dortmund gegenüber "Sky".

"Wir haben die Arbeit in der Woche gesehen. Wir werden jetzt nicht von Woche zu Woche neu entscheiden", betonte er: "Es geht um die Art und Weise, welche Triggerpunkte gedrückt worden sind."

Wimmer darf sich sogar Hoffnungen machen, auch darüber hinaus das Traineramt der Schwaben zu bekleiden. "Michi ist einer von drei Kandidaten", sagte Mislintat: "Er macht es ausgezeichnet und hat die Chance, es sich zu erspielen."

Neben Wimmer und Schreuder gilt auch Jess Thorup als Kandidat. Der Däne wurde im September beim FC Kopenhagen entlassen.