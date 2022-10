Terzic gibt Schlotterbeck-Update - Reus und Malen fraglich

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

BVB-Innenverteidiger Nico Schlotterbeck musste behandelt werden

Beim 5:0-Sieg von Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart wurde Nico Schlotterbeck bereits in der ersten Hälfte behandelt und schließlich in der 56. Minute ausgewechselt. BVB-Trainer Edin Terzic gab nun ein Gesundheitsupdate.

"Nico hat ein bisschen was an der Wade gespürt, das war schon recht früh in der ersten Halbzeit. Er hat dann aber signalisiert, dass es für ihn weitergeht, genauso in der Halbzeitpause", wird Terzic vom "kicker" zitiert.

Dennoch wurde Schlotterbeck nach rund einer Stunde ausgewechselt, "um das Risiko nicht allzu groß werden zu lassen", wie der BVB-Trainer betonte.

Nach dem Spiel humpelte Schlotterbeck aus der Kabine und sagte, dass der Zustand seiner zwickenden Wade "nicht so gut" sei. Terzic gab aber mittlerweile Entwarnung: "Er wirkte sehr optimistisch und zuversichtlich, dass es nichts Wildes ist."

Auch Sportdirektor Sebastian Kehl äußerte sich zu Schlotterbeck. Die Auswechslung sei "gut und wichtig für ihn und für uns" gewesen. "Ich hoffe nicht, dass es ein paar Tage Ausfallzeit bedeutet", so der Ex-Profi.

Ob Schlotterbeck beim anstehenden Champions-League-Duell gegen Manchester City am Dienstag mitwirken kann, ist allerdings noch offen.

Reus und Malen für ManCity-Duell fraglich

Dem "kicker" zufolge ist ein Einsatz von Kapitän Marco Reus zudem "unsicher bis fraglich". Der 33-Jährige hatte am vergangenen Spieltag Union Berlin (0:2) nach mehrwöchiger Zwangspause sein Comeback gefeiert. Anschließend hatte er aber wieder Probleme am lädierten Sprunggelenk und verpasste das Pokalspiel gegen Hannover 96 (2:0) und die Partie gegen Stuttgart.

Auch ob Donyell Malen gegen ManCity dabei ist, ist noch unklar. Der Niederländer hatte gegen den VfB wegen eines leichten Infekts gefehlt. "Wir haben die Hoffnung, dass er am Dienstag wieder dabei ist", zeigte sich Terzic optimistisch.