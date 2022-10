FC Bayern bestätigt Choupo-Moting-Gedankenspiele nicht

IMAGO

Eric Maxim Choupo-Moting hat beim FC Bayern noch einen Vertrag bis Mitte 2023

Beim FC Bayern ist für Eric Maxim Choupo-Moting meist nur die Rolle als Edel-Joker vorgesehen. Kein Wunder, dass es immer wieder Gerüchte um einen Abschied aus München gibt. Auch der deutsche Fußball-Rekordmeister, so hieß es zuletzt, soll im Sommer mit einem Verkauf des Angreifers geliebäugelt haben, falls ein gutes Angebot eingetrudelt wäre. Oder doch nicht?

Derzeit läuft es für Eric Maxim Choupo-Moting beim FC Bayern. Gleich zweimal in Folge stand der Routinier zuletzt in der Startelf der Münchner, erzielte sowohl gegen den SC Freiburg (5:0) als auch in Hoffenheim (2:0) ein Tor. Doch dass der gebürtiger Hamburger mit Kameruner Pass derzeit der Mann der Stunde ist, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass für den 33-Jährigen in seiner Zeit beim Rekordmeister meist nur die Reservisten-Rolle angedacht war.

Noch vor wenigen Monaten sollen die Münchner sogar darüber nachgedacht haben, den angeblich durchaus wechselwilligen Choupo-Moting bei einer entsprechenden Offerte ziehen zu lassen. Zahlreiche Medien hatten entsprechende Gedankenspiele angestellt. Der "kicker" fragte nun im Zuge der Erstellung eines Hintergrundartikels über den Angreifer beim FC Bayern nach, wo besagte Gedankenspiele nicht bestätigt wurden, wie das Fachblatt mitteilte.

Stattdessen wird Sportvorstand Hasan Salihamidzic zitiert, der dem Magazin erklärte, warum an Choupo-Moting auch 2022/23 kein Weg vorbeiführte. "Wir wussten, dass wir einen mit diesen Qualitäten brauchen", so Salihamidzic.

Choupo-Moting gehört fest zu Offensiv-Plan des FC Bayern

Der Angreifer sei ein Teil jener Gruppe von Spielern, die den Abgang von Weltfußballer Robert Lewandowski auffangen soll, gab er Sportchef zu Protokoll. "Wir wissen, was wir an ihm haben. In der Offensive haben wir acht Spieler, die alle Facetten aufweisen", erklärte Salihamidzic.

"Bild"-Fußballchef Christian Falk hatte zuletzt im Podcast "Bayern Insider" behauptet, Choupo-Moting habe in in der abgelaufenen Transferperiode eigentlich nach Katar wechseln wollen. Der 33-Jährige hätte seinen Wunsch offenbar persönlich bei Cheftrainer Julian Nagelsmann hinterlegt, so Falk.

Bereits im Sommer waren die vermeintlichen Katar-Gedankenspiele durchgesickert. Choupo-Motings Berater Roger Wittmann dementierte die entsprechenden Berichte damals. Der Nationalspieler Kameruns blieb letztlich an der Säbener Straße.

Choupo-Motings Vertrag beim FC Bayern ist nur noch bis zum kommenden Sommer datiert. Ob es für den Torjäger anschließend beim deutschen Rekordmeister weitergehen wird, ist noch offen. Der Stürmer war 2020 vom französischen Spitzenklub Paris Saint-Germain nach München gewechselt.