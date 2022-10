WM-Spiele der DFB-Frauen am deutschen Vormittag

Die deutschen Fußballerinnen bestreiten ihre Vorrunden-Spiele bei der Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland am deutschen Vormittag. Dies geht aus den Anstoßzeiten hervor, die der Weltverband FIFA nun festgelegt hat.

Die DFB-Frauen spielen in der Gruppe H gegen Marokko am 24. Juli (18:30 Uhr Ortszeit/10:30 Uhr MESZ) in Melbourne, dann am 30. Juli (19:30 Uhr/11:30 Uhr) in Sydney gegen Kolumbien und am 3. August (20:00 Uhr/12:00 Uhr) in Brisbane gegen Südkorea.

Die Auslosung am Samstag in Auckland/Neuseeland hatte auch ergeben, dass Frankreich und Brasilien mögliche Achtelfinal-Gegner des Vize-Europameisters sind. Das Turnier wird am 20. Juli (19:00 Uhr Ortszeit/11:00 Uhr MESZ) in Auckland mit der Partie zwischen Neuseeland und Norwegen eröffnet. Das Endspiel am 20. August wird um 20:00 Uhr Ortszeit (12:00 Uhr) in Sydney ausgetragen.

Das deutsche Team bestreitet am 11. und 13. November Test-Länderspiele in den USA gegen die dortigen Weltmeisterinnen. "Im Februar planen wir ein Trainingslager, welches mit einem Länderspiel abgeschlossen werden soll", sagte Voss-Tecklenburg. "Zudem möchten wir in der WM-Vorbereitung im April, Juni oder Juli gegen eine südamerikanische und beziehungsweise oder asiatische Mannschaft testen, um uns auf die Spielstile einzustellen und gut gerüstet zur WM zu fahren."