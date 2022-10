Enthüllt: Kylian Mbappé winkt irrwitzige Summe bei PSG

IMAGO/Federico Pestellini

Kylian Mbappé ist der Top-Scorer und -Verdiener bei PSG

Klar war, dass sich Ligue-1-Klub Paris Saint-Germain im vergangenen Mai finanziell strecken musste, um Superstar Kylian Mbappé von einer Vertragsverlängerung zu überzeugen. Wie viel der Franzose bei PSG aber seither verdient, ist schier unglaublich.

Kurz vor dem Ende der vergangenen Saison hat Paris Saint-Germain die in der Hauptstadt lang ersehnte Verlängerung des Vertrags von Aushängeschild Kylian Mbappé verkündet. Bis 2025 stürmt der französische Nationalspieler für PSG und soll den Klub vor allem international zu Titeln führen.

Das lässt sich der Scheich-Klub einiges kosten: Wie das französische Blatt "Le Parisien" enthüllt, winkt Kylian Mbappé in den drei Jahren die irrwitzige Summe von 630 Millionen Euro, die sich aus gleich mehreren Posten ergibt.

Einen großen Teil macht das im Sommer gezahlte Handgeld in Höhe von 180 Millionen Euro aus. Dies erhält der 23-Jährige im Verlauf seines neuen Dreijahresvertrags - selbst für den Fall, dass er den Klub doch noch vor dem Ende der Vertragslaufzeit verlässt. Das reguläre Gehalt beläuft sich auf sage und schreibe 72 Millionen Euro pro Jahr.

Mbappé kassiert Loyalitätsbonus bei PSG

Darüber hinaus darf Mbappé einen Loyalitätsbonus einstreichen: Im ersten Jahr kassiert er bei einem Verbleib in Paris 70 Millionen Euro, im zweiten 80 Millionen Euro und im dritten gar 90 Millionen Euro. Dem Bericht zufolge verdient kein anderer Spieler weltweit mehr Geld in derart kurzer Zeit als Mbappé.

Ein Betrag, der beim Spieler wohl auch dazu geführt hat, im vergangenen Frühjahr nicht den Lockrufen aus Madrid zu erliegen. Monatelang war ein Wechsel zu Real als wahrscheinlichste Option gehandelt worden, bis sich Mbappé für einen Verbleib in Paris entschieden hatte.

Wie sehr sich das Investment von PSG in den Superstar in den kommenden Jahren auszahlen wird, bleibt abzusehen zu sein. In der aktuellen Saison liefert der Ausnahmekönner jedoch bereits Tore wie am Fließband: Zehn Treffer erzielte er in den ersten elf Liga-Spielen für Paris und damit mehr als Neymar (neun) und Messi (sechs).