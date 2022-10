Voting: Welchen Neuner sollte der FC Bayern verpflichten?

IMAGO

Die Führung des FC Bayern dürfte im Sommer tätig werden

Harry Kane? Marcus Thuram? Dusan Vlahovic? Oder sogar ein BVB-Talent? Wir fragen Euch, welchen Neuner sollte der FC Bayern im Sommer verpflichten?

Im Sommer 2022 verließ mit Robert Lewandowski zweitbeste Mittelstürmer der Geschichte der Fußball-Bundesliga den FC Bayern, den er mit seinen Toren Jahr für Jahr zum Titel geschossen hatte. Die Münchner sicherten sich als Ersatz die Dienste von Sadio Mané vom FC Liverpool, immer mehr kristallisiert sich allerdings heraus, dass der Senegalese seine Stärken eher auf den offensiven Flügeln liegen.

Im Winter will man an der Säbener Straße dennoch nicht reagieren, nach der Saison dürfte der Poker um eine neuen Neuner allerdings kräftig Fahrt aufnehmen. Wir wollen von Euch wissen, wer die Lücke am besten füllen kann.

Harry Kane von Tottenham Hotspur, Lautaro Martínez von Inter Mailand, Christopher Nkunku von RB Leipzig, Dusan Vlahovic von Juventus Turin, Jonathan David vom OSC Lille, Gladbachs Marcus Thuram, Joao Félix von Atlético Madrid, Goncalo Ramos von Benfica oder sogar BVB-Talent Youssoufa Moukoko: Gerüchte um Stürmer, die beim FC Bayern gehandelt wurden, existieren zu Genüge. Wer das Rennen machen sollte, könnt ihr in unserem Voting bestimmen.

Am heißesten brodelte die Gerüchteküche sicherlich um Kane, dessen Qualitäten sicherlich unbestritten sind. Auch Martínez, Félix und Vlahovic gehören zu den bekannteren, aber auch teureren Namen. Vielleicht investiert der FC Bayern aber auch in die Zukunft und holt in Moukoko oder Ramos einen Mann für die Zukunft.

Erfahrung oder Potenzial - Was braucht der FC Bayern?

Vor allem Ramos gilt als Geheimtipp: Der 21-Jährige erzielte 2022/23 zehn Tore in 17 Pflichtspielen für SL Benfica und bereitete sechs weitere Treffer vor. Ob der Portugiese dem FC Bayern bereits weiterhelfen kann, darf allerdings hinterfragt werden. Selbiges gilt für Moukoko. Da der Vertrag des 17-Jährigen beim BVB stand jetzt allerdings nach der laufenden Saison endet, könnte ein Vorstoß dennoch lohnenswert sein.

Erfahrung auf der ganz großen Bühne weist zwar auch David nur bedingt auf, der Kanadier hat mit gerade einmal 22 Jahren allerdings schon bewiesen, dass er beständig liefert. Bei seiner ersten Station in Europa, KAA Gent traf er 37 Mal in 83 Partien (15 Vorlagen), in Lille war er seit 2020 41 Mal in 108 Spielen erfolgreich (8 Vorlagen). Allerdings soll der Nationalspieler auch bei der finanzkräftigen Konkurrenz aus der englischen Premier League Begehrlichkeiten wecken.

Erfahrung oder Entwicklungspotenzial? Ihr habt die Wahl! Das Ergebnis der Auswertung präsentieren wir Euch im Verlauf der Woche als Diashow auf sport.de.