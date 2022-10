Donezk-Chef fordert Irans WM-Ausschluss

IMAGO/Seskimphoto

Sergej Palkin fordert einen WM-Ausschluss vom Iran

Der Generaldirektor des ukrainischen Fußballklubs Schachtar Donezk hat den Ausschluss der iranischen Nationalmannschaft von der WM in Katar (ab 20. November) gefordert und sich stattdessen für eine Teilnahme der Ukraine ausgesprochen.

"Schachtar fordert die FIFA und die gesamte internationale Gemeinschaft auf, der iranischen Nationalmannschaft aufgrund der direkten Beteiligung des Landes an Terroranschlägen gegen Ukrainer sofort zu verbieten, bei der Weltmeisterschaft zu spielen", sagte Sergej Palkin am Montag in einer in sozialen Netzwerken veröffentlichten Erklärung.

Während sich die "iranische Führung damit vergnügt, ihrer Nationalmannschaft beim WM-Spiel zuzusehen, werden Ukrainer durch iranische Drohnen und iranische Raketen getötet", sagte Palkin. Kiew beschuldigt Teheran seit Wochen, die Kamikaze-Drohne Shahed 136 an Moskau zu liefern. Sowohl der Iran als auch Russland bestreiten dies.

Als Ersatz schlägt Palkin die Ukraine vor. Die "Zbirna" habe bei der Play-off-Endrunde Anfang Juni bewiesen, "dass sie es verdient hat, an der Weltmeisterschaft teilzunehmen." Die Mannschaft habe "mit dem Herzen gespielt". Die Ukraine war im Finale an Wales (0:1) gescheitert. Laut WM-Regularien habe die FIFA die Möglichkeit, ein Nationalteam zu ersetzen, allerdings gebe es keine konkreten Kriterien, wie die nachrückende Mannschaft bestimmt werden soll.