Bellingham zu Real? BVB stellt komplizierte Forderung

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Gabriel Boia

Jubelt BVB-Star Jude Bellingham bald im Trikot von Real Madrid?

Dass der BVB im Sommer mit Jude Bellingham seinen wertvollsten Spieler verlieren wird, ist wohl beschlossene Sache. Wohin es den Mega-Star zieht, ist hingegen noch völlig offen. Real Madrid ist einem Bericht zu Folge besonders heiß auf den 18-Jährigen. Doch der Deal könnte angeblich an einer Forderung der Dortmunder scheitern.

Real Madrid, Manchester City und Chelsea kämpfen um die Verpflichtung des Engländers, für den der BVB Medienberichten zu Folge über 100 Millionen Euro aufruft. Trotz der namhaften Konkurrenz plane Real die Ablösesumme in den zweistelligen Bereich zu drücken, so das spanische Portal "DefensaCentral".

Dabei sei an die Königlichen herangetragen worden, dass die Dortmunder mit Brahim Diaz gerne direkt einen möglichen Ersatz für Bellingham in den Deal integriert hätten.

Der Spanier ist bis zum Saisonende von Real an den AC Milan ausgeliehen und dem Bericht zufolge fest bei den Madrilenen für die kommende Saison eingeplant. Sollte es nicht zu einem radikalen Umdenken in der Vereinsführung von Real kommen, sei ein Transfer von Diaz nahezu undenkbar.

Brahim Diaz würde ins BVB-Beuteschema passen

Nicht das einzige Detail, das die Verhandlungen erschweren könnte. Denn: Der AC Milan besitzt eine Kaufoption in Höhe von 22 Millionen Euro für den 23-Jährigen, der beim amtierenden italienischen Meister Stammspieler ist. Zwar besitzt Real eine Rückkaufoption über 27 Millionen Euro, ob diese von den Spaniern aber gezogen wird, um Diaz in den Bellingham-Deal zu integrieren, ist zweifelhaft.

Mit Diaz bekäme der BVB einen jungen und entwicklungsfähigen Offensivakteur, der dazu noch flexibel einsetzbar ist. Damit passt der Spanier perfekt in die Transferstrategie der Dortmunder. Trotz seines jungen Alters verfügt Milans Nummer zehn bereits über reichlich Erfahrung auf hohem Niveau. 67 Spiele in der Serie A stehen in der Vita des offensiven Mittelfeldspielers, der darüber hinaus bereits 13 Spiele in der Champions League vorzuweisen hat. Auch sein erstes Länderspiel durfte Diaz bereits für Spanien absolvieren.