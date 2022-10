Hier läuft der BVB gegen Manchester City live im TV

IMAGO/MI News

Das Hinspiel bei Manchester City verlor der BVB knapp mit 1:2

Am Dienstag (21 Uhr) empfängt Borussia Dortmund Manchester City in der Champions League. Wo wird die Partie am Mittwochabend live im Fernsehen und Stream übertragen?

Ein Punkt reicht für den zweiten Gruppenplatz und das Achtelfinale, sofern der in vier Spielen noch torlose FC Kopenhagen nicht beim FC Sevilla gewinnt. Ein "Endspiel" in Dänemark wäre in diesem Fall vermieden. Geht das früher beginnende Spiel in Spanien (18.45 Uhr) wunschgemäß unentschieden aus, steht der BVB schon mit Anpfiff in der K.o.-Runde.

Erling Haaland und Pep Guardiola haben solche Rechenspiele nicht nötig. Der frühere Bayern-Trainer könnte es sich leisten, seinen Stürmerstar gegen den BVB zu schonen - ohne Rücksicht darauf, dass das große Wiedersehen damit eine ganze Nummer kleiner ausfallen würde. Andererseits fehlt noch ein Punkt zum Gruppensieg, und Haaland will sowieso immer spielen.

Personell ist die Lage bei den Borussen durchaus angespannt. Marco Reus fehlte beim Abschlusstraining seiner Mannschaft am frühen Montagabend auf dem Trainingsgelände in Dortmund-Brackel und wird somit aller Voraussicht nach auch gegen den englischen Meister nicht zur Verfügung stehen.

Auch Raphael Guerreiro, Donyell Malen und Nico Schlotterbeck stehen für das fünfte Gruppenspiel der Westfalen noch auf der Kippe. Guerreiro und Malen fehlten dabei ebenfalls im Abschlusstraining.

Hier läuft BVB vs. Manchester City live im TV und Stream: