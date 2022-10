Hier läuft Barca vs. FC Bayern live im TV und Stream

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Robert Lewandowski (l.) trifft zum zweiten Mal auf seinen Ex-Klub FC Bayern

Während der FC Bayern in der Gruppe C der diesjährigen Champions League von Sieg zu Sieg eilt und sich längst für das Achtelfinale qualifiziert hat, muss der FC Barcelona heftig ums Weiterkommen zittern. Am Mittwochabend ab 21:00 Uhr hat Barca nun die Münchner zu Gast. Wo wird das Duell FC Barcelona vs. FC Bayern live im TV übertragen?

Die Katalanen sind zum Siegen verdammt. Bei drei Punkten Rückstand auf den Tabellenzweiten Inter Mailand kann Barca aus eigener Kraft sowieso nicht mehr weiterkommen und ist auf Schützenhilfe aus Tschechien angewiesen.

Sollte im Komplementärspiel, welches bereits um 18:45 Uhr angepfiffen wird, Inter Mailand nämlich zu Hause gegen Viktoria Pilsen gewinnen, ist der zweite Platz für Barca aus eigener Kraft nicht mehr zu erreichen.

Sollte Inter gegen Pilsen Punkte liegenlassen, wäre ein Barca-Sieg gegen den deutschen Rekordmeister am Mittwochabend weiterhin Grundvoraussetzung, um dann am letzten Spieltag der Gruppe C weiterhin noch theoretische Chancen auf das Weiterkommen zu haben.

Gelingt es den Katalanen um Weltfußballer Robert Lewandowski auch im zweiten Duell mit den Münchnern nicht, einen Sieg einzufahren, ist das Aus in der Königsklasse nach der Gruppenphase vorzeitig besiegelt. Im Hinspiel Mitte September setzte sich der deutsche Branchenprimus gegen Barca schon einmal mit 2:0 durch.

Wo läuft das Topspiel im Camp Nou zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern live im TV und Stream?

Hier wird Barca vs. FC Bayern live im TV und Stream übertragen