Früherer Eintracht-Präsident Heller gestorben

Rolf Heller war Präsident von Eintracht Frankfurt von 1996 bis 2000

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt trauert um seinen früheren Präsidenten Rolf Heller. Wie die Hessen am Montag mitteilten, ist das Ehrenmitglied in der Nacht von Samstag auf Sonntag nach schwerer Krankheit in seiner Wahlheimat Weimar im Alter von 78 Jahren verstorben.

Heller war mehr als zwei Jahrzehnte lang in verschiedenen Funktionen für die Eintracht tätig. Kurz nach dem ersten Bundesliga-Abstieg des Vereins im Jahr 1996 übernahm er als Präsident, vier Jahre später löste ihn der heutige Amtsinhaber Peter Fischer ab.

"Ich kenne Rolf Heller seit vielen Jahren als engagierten Funktionär und vor allem als guten Freund", sagte Fischer: "Er hat mich in meiner damals neuen Arbeit immer unterstützt, ich konnte mich immer blind auf Rolf verlassen. Dass er jetzt nach seiner schweren Krankheit verstorben ist, macht mich zutiefst traurig."