Hier läuft Eintracht vs. Marseille live im TV und Stream

IMAGO/Sebastian Frej

Mario Götze trifft mit seiner Eintracht auf Marseille

Ein Sieg ist Pflicht für Eintracht Frankfurt am Mittwochabend (ab 21:00 Uhr) im letzten Heimspiel der Champions-League-Gruppenphase, soll es noch etwas werden mit dem Überwintern in der Königsklasse. Wo wird die Partie Eintracht vs. Olympique Marseille live im TV und Stream übertragen?

Der amtierende Europa-League-Sieger hat am Mittwoch den französischen Vizemeister Olympique Marseille zu Gast im Deutsche Bank Park. Dor Vorzeichen sind dabei relativ simpel: Verliert die Eintracht gegen OM, steht das Champions-League-Aus schon vor dem letzten Gruppenspiel eine Woche später bei Sporting bereits fest.

Bezwingt die SGE den französischen Vertreter aber wie schon im Hinspiel beim 1:0-Auswärtssieg, ist der Einzug in die K.o.-Phase der Königsklasse weiterhin aus eigener Kraft möglich.

Umso entschlossener wollen die Mannen von Cheftrainer Oliver Glasner aufspielen, um mit dem zweiten Sieg in der Vereinsgeschichte in der Champions League endlich wieder für Furore zu sorgen. Zuletzt hatte es bei Tottenham Hotspur eine 2:3-Niederlage gegeben.

Derzeit rangieren die Frankfurter noch auf dem letzten Platz in der Gruppe D. Im Falle eines Sieges winkt der Sprung auf Platz zwei der Tabelle.

Wo wird Frankfurt vs. Marseille im Fernsehen und Stream übertragen?

Hier läuft Eintracht vs. OM live im TV und Stream