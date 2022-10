Schalke 04 angeblich an Startrainer dran

GEPA pictures/ Aleksandar Djorovic via www.imago-i

Vladimir Petkovic (l.) trainierte lange Zeit die Schweizer Nationalmannschaft

Seit der Entlassung von Frank Kramer wird munter darüber spekuliert, wer seine Nachfolge als Cheftrainer beim FC Schalke 04 antreten wird. Nach knapp einer Woche wurde immer noch kein geeigneter Kandidat präsentiert. Mittlerweile wird ein weiterer Name rund um die Königsblauen heiß gehandelt.

Wie die Schweizer Zeitung "Blick" erfahren haben will, haben die Gelsenkirchener ernsthaftes Interesse an Vladimir Petkovic. Der 59-Jährige arbeitete bis zum Jahresbeginn beim französischen Traditionsverein Girondins Bordeaux, wo er im Februar entlassen wurde.

Große Bekanntheit erlangte der gebürtige Jugoslawe in seiner Zeit als Trainer der Schweizer Nationalmannschaft. Die Eidgenossen coachte er hauptverantwortlich seit 2014 als unmittelbarer Nachfolger von Ottmar Hitzfeld und blieb nach mehreren erfolgreichen Turnieren bis zum EM-Aus 2021 gegen Spanien im Amt.

Petkovic stieg in dieser Zeit zum Schweizer Rekordnationaltrainer mit 78 Spielen an der Seitenlinie auf.

Wie es in dem Medienbericht weiter heißt, soll der FC Schalke mit dem Umfeld des Fußballlehrers in Kontakt getreten sein und das Interesse hinterlegt haben. Der "Blick" will sogar bereits erfahren haben, dass Petkovic die Aufgabe beim Schlusslicht der Fußball-Bundesliga reizen würde.

FC Schalke verlor zuletzt fünfmal in der Bundesliga

Bis zuletzt galt Thomas Reis, der zuvor beim direkten Konkurrenten VfL Bochum entlassen worden war, noch als heißester Anwärter auf den Trainerjob bei den Knappen, bei denen am Wochenende interimsmäßig noch Matthias Kreutzer als Cheftrainer fungierte.

Der FC Schalke hat zuletzt fünfmal in Serie in der Bundesliga verloren, jüngst am Sonntagabend beim 1:2 in Berlin gegen Hertha BSC.

Übrigens: Der bis dato einzige Cheftrainer mit einem Schweizer Pass in der Schalker Klubhistorie hatte bei S04 alles andere als Erfolg. In der Abstiegssaison 2020/2021 arbeitete für gerade einmal zwei Monate Christian Gross für den Klub aus dem Ruhrgebiet. Vladimir Petkovic besitzt neben der Schweizer auch die kroatische Staatsbürgerschaft.