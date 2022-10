FC Bayern unter Pep Guardiola "furchtbar schlecht"

imago sportfotodienst

Pep Guardiola trainerte den FC Bayern drei Jahre lang

Mit kaum einem Trainer dominierte der FC Bayern die Bundesliga so sehr wie mit Pep Guardiola. Seine Amtszeit in München begann für den heute 51-Jährigen aber alles andere als leicht.

Das verriet Guardiola nun in einem Interview mit dem norwegischen TV-Sender "Viaplay". Vor allem seine ständigen Systemänderungen sollen am Anfang für Verwirrung unter den Spielern gesorgt haben.

"Es war ein bisschen schwierig, weil sie fragten, warum man etwas ändern soll, wenn man in der Vergangenheit gewonnen hat. Und das ist normal und sollte auch so sein. Aber ich war in der Vergangenheit nicht dabei, also weiß ich nicht, was sie tun, und man kann die Spieler nicht von etwas überzeugen, an das man nicht glaubt. Denn jeder Trainer ist anders und es braucht Zeit, bis es funktioniert", erklärte der Katalane.

Laut eigener Aussage ging es ihm in seiner Zeit in der bayerischen Hauptstadt zudem nie darum, den deutschen Fußball zu "verändern", sondern nur um den Erfolg.

Guardiola über Anfang beim FC Bayern: "Furchtbar schlecht"

Dass der FC Bayern zum Beginn der Spielzeit 2013/14 trotzdem viele Partien gewann, lag laut Guardiola nur an der Extraklasse seiner Schützlinge und weniger am Spielstil seiner Mannschaft: "Ich erinnere mich, dass wir in der ersten Saisonhälfte viele Spiele gewonnen haben, aber wir haben furchtbar gespielt. Wir gewannen nur wegen der unglaublichen individuellen Qualität der Bayern-Spieler. Es braucht einfach Zeit, sich anzupassen."

Pep Guardiola, der in München auf Triple-Trainer Jupp Heynckes folgte, gewann mit dem FC Bayern insgesamt dreimal die deutsche Meisterschaft und zweimal den DFB-Pokal.

In der Champions League scheiterten der Spanier und die Mannschaft jedoch drei Jahre in Folge, jeweils im Halbfinale, an spanischen Teams.

Im Anschluss wechselte er zu Manchester City, wo ihm ein Triumph in der Königsklasse ebenfalls noch nicht vergönnt war.