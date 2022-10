Schalke-Aufstieg nur ein "Betriebsunfall"?

IMAGO/Matthias Koch

Der FC Schalke 04 befindet sich in akuter Abstiegsgefahr

Während der FC Schalke 04 weiter nach einem Cheftrainer sucht, hat sich der frühere Bundesliga-Coach Ewald Lienen zur Gesamtlage beim Aufsteiger geäußert. Laut dem 68-Jährigen tun sich die Königsblauen in der aktuellen Saison auch deshalb so schwer, weil die Rückkehr ins Oberhaus eigentlich gar nicht geplant war.

Beim FC Schalke 04 haben sie dieser Tage alle Hände voll zu tun. Nach der Entlassung von Frank Kramer, der erst zu Saisonbeginn das Traineramt beim Klub aus Gelsenkirchen übernommen hatte und nach nur einem Sieg aus elf Spielen vor Kurzem seinen Hut nehmen musste, wird weiter nach einem Coach gefahndet, der die Königsblauen wieder in ruhigeres Fahrwasser in der ersten Liga führen soll.

Dass die Schalker überhaupt wieder nach nur einem Jahr in der Zweitklassigkeit in der Bundesliga antreten, könnte mit den aktuellen Problemen zu tun haben, wie Ewald Lienen bei "Sport1" vermutete.

"Schalke steigt ab und verliert fast die ganze Mannschaft. Dann haben sie ganz viele neue Leute dazu geholt und ich weiß das von Rouven [Schröder, d.Red.], dass das Ziel niemals war, sofort wieder aufzusteigen", gab der 68-Jährige in einer Gesprächsrunde des TV-Senders einen Einblick in die damaligen Pläne von Sportchef Schröder, der selbst erst zur Saison 2021/2022 bei S04 anheuerte.

Fluch und Segen beim FC Schalke 04

"Das ist ein Betriebsunfall eigentlich", wurde Lienen beinahe bildlich. Eigentlich hätte der Verein viel mehr Zeit zur Neuorganisation gebraucht, so der Ex-Coach, der in der Bundesliga für den MSV Duisburg, Hansa Rostock, den 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach an der Seitenlinie stand und zuletzt in verschiedenen Funktionen beim FC St. Pauli aktiv war.

"Die haben sich zwei, drei Jahre gegeben, um aufzusteigen. Wenn sie im zweiten Jahr gewesen wären, dann hätte man eine gefestigte Mannschaft gehabt, junge Spieler, die sich reingespielt haben und eine Mannschaft, die sich zusammengefunden hat", sagte Lienen.

"Jetzt haben sie ein paar Leute wie Ko Itakura beispielsweise dabei gehabt, die ausgeliehen waren, die jetzt nicht mehr dabei sind", legte der 68-Jährige den Finger in die Wunde.