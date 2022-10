Stürmer-Star beendet Bayern-Gerüchte

IMAGO/Giuseppe Maffia

Lautaro Martinez beendete die Spekulationen um einen Wechsel zum FC Bayern

Immer noch ist die Frage nach der Nachfolge von Robert Lewandowski beim FC Bayern unbeantwortet. Seit dem Abgangs des Weltfußballers wird der Rekordmeister mit einer ganzen Reihe von Neunern in Verbindung gebracht. Insbesondere der Name von Lautaro Martínez fiel zuletzt oft. Doch dieser setzte den Gerüchten jetzt ein Ende.

Harry Kane, Marcus Thuram oder auch Jonathan David. All diese prominenten Namen wurden in den vergangenen Wochen beim FC Bayern als potenzielle Nachfolger von Top-Stürmer Lewandowski ins Gespräch gebracht. Doch ein Name wurde im Münchner Umfeld besonders heiß diskutiert: Lautaro Martínez. Der Berater des Argentiniers hatte die Gerüchte um einen möglichen Wechsel selbst befeuert.

Doch nun beendete der Star-Stürmer der Serie A die Gerüchte. "Ich bin glücklich hier. Ich hoffe, ich kann eine Legende bei Inter werden. Ich habe einen Vertrag hier und denke an nichts anderes. Es werden noch viele Tore folgen und ich hoffe wir können so wie jetzt weitermachen", sagte Martinez nach dem 4:3-Sieg von Inter Mailand gegen die AC Florenz am Mikrofon von "Sky Italia".

FC Bayern auch in Zukunft ohne Chancen bei Lautaro Martinez?

Bereits im Vorfeld zweifelte der italienische Transferexperte Gianluca Di Marzio im Interview mit dem Portal "wettfreunde.net" an den Gerüchten um einen Martinez-Wechsel nach München: "Lautaro Martinez ist nicht die Art von Stürmer die sie brauchen. Zudem würde Lautaro gerne in die Premier League oder La Liga wechseln, bei Barcelona oder Real Madrid spielen. Ich glaube nicht, dass es sein Traum ist, in der Bundesliga zu spielen, um ehrlich zu sein."

Somit dürfte feststehen: Der 25-Jährige wird in dieser Saison nicht zum FC Bayern wechseln. Zu einem Treffen mit dem FC Bayern wird es für für den argentinischen Nationalspieler in naher Zukunft dennoch kommen. Am 1. November tritt Inter Mailand zum letzten Gruppenspiel der Champions League in der Münchener Allianz Arena an.