Reis-Kehrtwende! Schalke nimmt wohl Kontakt zu Bochum auf

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Thomas Reis wird erneut beim FC Schalke 04 gehandelt

Thomas Reis galt nach der Entlassung von Frank Kramer schnell als Top-Favorit auf den Posten des Cheftrainers beim FC Schalke 04. Dann rückte der ehemalige Bochum-Coach Medienberichten zufolge aus dem Kreis der Kandidaten. Nun die Kehrtwende.

Nach Informationen von "Sport Bild" führt die Spur nun also doch zu Thomas Reis. Der 49-Jährige soll nach dem Wunsch der Schalker Verantwortlichen demnach zeitnah das Training des abstiegsbedrohten Klubs übernehmen.

Schalke 04 habe daher mittlerweile Kontakt zum VfL Bochum aufgenommen, beim Revierrivalen wurde Reis nämlich Mitte September lediglich von seinen Aufgaben entbunden. Sein Arbeitspapier ist dort noch bis Sommer 2023 datiert.

Angenommen wird, dass Schalke daher mit den Bochumern zunächst in Gespräche über eine mögliche Ablösesumme für Reis treten muss, ehe der Trainerstuhl neu besetzt werden kann. "WAZ" hatte am Montag noch berichtet, dass beim VfL bis dato keine entsprechende Anfrage eingegangen war. Geht es nach "Sky", wird die Höhe der Ablösesumme in den Gesprächen wohl der Knackpunkt sein.

Thomas Reis wirklich der Wunschtrainer des FC Schalke 04?

Thomas Reis hatte indes schon im Sommer zu den Schalker Wunschkandidaten gezählt, hatte er den VfL Bochum nach dem Aufstieg in seiner ersten Bundesliga-Saison auf Platz 13 geführt. Nach der Trennung von Frank Kramer rückte er erneut ins Schalker Visier, wenngleich der ehemalige Hamburger und Wolfsburger Trainer Bruno Labbadia bei S04-Sportdirektor noch etwas weiter oben auf der Wunschliste gestanden haben soll. Labbadia sagte allerdings Medienberichten zufolge ab.

Angeblich, so berichtete der Schweizer "Blick", hat Schalke 04 zudem Interesse am ehemaligen Schweizer Nationaltrainer Vladimir Petkovic gezeigt. Wo Thomas Reis in der internen Wunschliste rangiert, scheint somit unklar.

Eigentlich hatte die Trainer-Frage schon vor dem zurückliegenden Liga-Duell gegen Hertha BSC (1:2) geklärt sein sollen. Die Partie gegen die Berliner musste wegen der ausbleibenden Dauerlösung jedoch von Assistenztrainer Matthias Kreutzer geleitet werden.

Am kommenden Sonntag (17:30 Uhr), wenn der FC Schalke 04 gegen den SC Freiburg spielt, soll der neue Cheftrainer aber an der Seitenlinie stehen.