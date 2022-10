Medien: Bayerns Lewy-Bonus nicht von Barca-Aus abhängig

IMAGO/Marc Graupera Aloma

Robert Lewandowski wird dem FC Bayern noch einige Bonus-Millionen in die Kasse spülen

Nur ein mittelschweres Fußball-Wunder kann das vorzeitige Champions-League-Aus des FC Barcelona in diesem Jahr noch verhindern. Für die Katalanen und allen voran Robert Lewandowski wäre der "Abstieg" in die Europa League ein herber Schlag. Der FC Bayern kann diesem Szenario dagegen völlig gelassen entgegensehen.

Für eine Ablösesumme in Höhe von rund 50 Millionen Euro wechselte Robert Lewandowski im Sommer vom FC Bayern zum FC Barcelona. Garantiert kassiert der Rekordmeister von diesen 50 Millionen Euro jedoch "nur" 45 Millionen. Die restlichen fünf Millionen Euro fließen erst nach München, wenn gewisse vertraglich festgelegte Voraussetzungen erfüllt werden. Das Weiterkommen in der Champions League zählt - zum Glück für die Münchner - nicht dazu.

Wie die "Bild" berichtet, sind die vereinbarten Sonderzahlungen im Vertrag zwischen dem FC Bayern und dem FC Barcelona nicht an sportliche Erfolge des spanischen Klubs geknüpft. Stattdessen werden besagte fünf Millionen Euro fließen, sobald Robert Lewandowski eine gewisse "Pflichtspieltor-Quote" erreicht hat. Um wie viele Tore bzw. um welche Quote es sich dabei handelt, schreibt "Bild" nicht. Es heißt lediglich, der Wert sei "leicht zu erreichen".

Doch selbst wenn es sich um einen nur schwer zu erreichenden Wert handeln würde, müssten sich die Münchner wohl keine großen Sorgen machen. Denn während es sportlich für den FC Barcelona überhaupt nicht nach Wunsch läuft, trifft Robert Lewandowski für seinen neuen Verein wie am sprichwörtlichen Fließband.

Nach 15 Pflichtspielen für die Katalanen steht der Pole bereits bei 17 Treffern. Zwölf Mal traf er in elf Ligaspielen, fünf Mal netzt er in den bisherigen vier Champions-League-Spielen ein. Dass zumindest in der Liga in dieser Saison noch zahlreiche Tore hinzukommen werden, liegt auf der Hand. Und auch im Europacup wird Lewy sicher noch den ein oder anderen Treffer bejubeln - wenn auch nicht zwingend in der Champions League.