Ex-RB-Coach sieht Leipzig "mindestens auf Platz zwei"

Ralf Rangnick sieht in seinem Ex-Club RB Leipzig am Ende Saison die Nummer zwei in der Fußball-Bundesliga hinter dem FC Bayern - mindestens.

"Ich sehe sie in der Breite wie in der Qualität des Kaders als die stärkste Mannschaft neben Bayern", sagte der Nationaltrainer Österreichs der "Sport Bild".

"RB hat leider in der Saison schon einige Punkte liegen lassen. Dennoch sehe ich Leipzig mindestens auf Platz zwei. Je nachdem, wie stabil sie diese Saison spielen, halte ich auch Platz eins nicht für ausgeschlossen", sagte der 64-Jährige, der sieben Jahre lang in verschiedenen Funktionen für Leipzig tätig war.

Natürlich sei der Kader des FC Bayern "gut", erklärte Rangnick: "Aber auch nicht so ausgewogen, dass man sagen müsste: Dagegen hat Leipzig keine Chance."

Leipzigs 3:5-Niederlage gegen die Bayern im Supercup zu Saisonbeginn nannte der Ex-Coach des amtierenden DFB-Pokalsiegers als Paradebeispiel. "Hätte Leipzig in der ersten Halbzeit so mutig gespielt wie in der zweiten, hätten sie schon diesen Titel nicht an Bayern abgeben müssen", glaubt er.

Rangnick über Nagelsmann-Wechsel zum FC Bayern

In der Tabelle stehen die Sachsen nach elf Spieltagen auf Rang acht. Der Rückstand auf Tabellenführer Union Berlin beträgt sieben Punkte. Der FC Bayern ist Zweiter mit einem Zähler Rückstand auf Union.

Bei den Bayern war Rangnick 2019 selbst im Gespräch, wie er im Interview verriet. Konkret ging es um die mögliche Nachfolge von Niko Kovac. "Es gab damals Kontakt, so viel kann ich sagen", räumte der 64-Jährige ein.

Als Sportdirektor von RB Leipzig hätte Rangnick dagegen wohl nicht den Wechsel von Julian Nagelsmann zum FC Bayern zugelassen. "Ich hätte es nicht gemacht. Julian hatte keine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag. Wenn Leipzig gesagt hätte, wir diskutieren nicht mal darüber, hätte Bayern nichts machen können, Julian wäre auch geblieben", holte er aus.

Mit der Verpflichtung von Max Eberl als neuem Geschäftsführer Sport sieht Rangnick die Leipziger im Kampf um die Top-Plätze gut aufgestellt. "Unter den deutschen Sportdirektoren ist Max Eberl ohne Frage einer der besten. Wenn er sich nun wieder bereit für die Aufgabe fühlt, freut mich das sehr", meinte Rangnick.

Marco Rose und Eberl hätten schon bei Gladbach gezeigt, "dass sie erfolgreich zusammenarbeiten können", so Rangnick weiter.