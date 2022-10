So hat Nagelsmann beim FC Bayern die Kurve bekommen

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Julian Nagelsmann hat seiner erste Krise beim FC Bayern überstanden

Nach vier sieglosen Bundesliga-Partien am Stück wurde es im September erstmals so richtig ungemütlich für Julian Nagelsmann beim FC Bayern. Der Cheftrainer hat reagiert und seine Arbeit mit der Mannschaft modifiziert. Mit Erfolg, wie die jüngste Bilanz der Münchner belegt.

Der FC Bayern hat sich nach der bitteren 0:1-Niederlage beim FC Augsburg, wodurch er auf Platz fünf in der Tabelle abgestürzt war, schnell wieder gefangen und zuletzt sechs der letzten sieben Pflichtspiele gewonnen.

Nachdem Nagelsmann zum ersten Mal selbst so richtig in die Kritik geraten war beim deutschen Rekordmeister, veränderte er einige Punkte in seiner Trainingsleitung und -inhalte, um das Team nach den Rückschlägen im August und September wieder auf Kurs zu bringen.

Wie die "Sport Bild" berichtet, soll der Übungsleiter seine taktischen Anforderungen an sein Starensemble heruntergeschraubt haben. Nagelsmann wurde für seine Herangehensweise kritisiert, teilweise zu viel zu komplexe Inhalte vermitteln zu wollen.

Mehrere Spieler, vor allem im Offensivbereich, können sich derzeit wieder auf ihre primäre Position fokussieren und haben klarer formulierte Aufgaben bekommen.

Es werde bei dem anspruchsvollen Programm mit vielen Englischen Wochen am Stück zwar weiterhin rotiert, allerdings sollen die einzelnen Akteure nach Spielpausen wieder auf die angestammte Position zurückkehren.

Nagelsmann kommuniziert besser mit seinen Bayern-Stars

Auch die Trainingssteuerung wurde von Nagelsmann in den letzten Wochen angepasst. Während im Spätsommer bisweilen noch recht anspruchsvolle Inhalte auf der Tagesordnung standen, wechseln sich derzeit nur noch Regenerations- und Abschlusseinheiten aufgrund des eng getakteten Terminkalenders ab.

Dabei hat der Bayern-Coach offensichtlich den richtigen Mittelweg gefunden, blühten die Stars des deutschen Meisters zuletzt wieder mit Spielfreude und deutlich verbesserter Chancenverwertung auf.

Seine Art der Kommunikation soll in der Mannschaft zuletzt ebenfalls gut angekommen sein. Nagelsmann lässt seinen Akteuren momentan einige Freiheiten, gab vor dem Champions-League-Kracher beim FC Barcelona zum Beispiel zwei Tage frei.

Aufgrund der bevorstehenden Weltmeisterschaft sei die Eigenmotivation bei seinen Stars ohnehin hoch genug, sich mit vollem Einsatz einzubringen.

Kritik in den Mannschaftsbesprechungen werde zudem so formuliert, dass keiner der bisweilen sensiblen Starspieler im Kader zu hart und persönlich angegangen wird, hieß es in dem "Sport Bild"-Bericht weiter.

Julian Nagelsmann hat die Zeichen der Zeit zuletzt offenbar verstanden und packt sein Team nun etwas anders an. Das Zwischenresultat: Ein souveräner erster Tabellenplatz in der Champions-League-Gruppe und nur noch einen Zähler Rückstand auf Spitzenreiter 1. FC Union Berlin in der Bundesliga.