Rückkehr ins Tor? Neuer macht weiter Fortschritte

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Manuel Neuer arbeitet beim FC Bayern an seinem Comeback

Gute Nachrichten für den FC Bayern und die deutsche Fußball-Nationalmannschaft: Torhüter Manuel Neuer hat am Mittwoch den nächsten Fortschritt auf dem Weg zurück zwischen die Pfosten gemacht.

Wie "Bild" berichtet, hat Neuer erstmals wieder mit dem Ball trainiert. Hierbei standen Passübungen und Schüsse auf dem Programm. An ein richtiges Torwarttraining wagte sich der Routinier nach seiner hartnäckigen Schulterverletzung aber noch nicht.

Zuletzt stand Neuer am 8. Oktober im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund (2:2) auf dem Rasen. Seitdem wird der Münchner Mannschaftskapitän von Sven Ulreich vertreten. Der 34-Jährige wird auch am Mittwochabend in der Champions League beim FC Barcelona das Tor des FC Bayern hüten.

Neuer arbeitet in der Zwischenzeit an der Säbener Straße weiter an seinem Comeback, um noch vor dem Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in Kater (20. November) wieder Spielpraxis zu sammeln.

WM für Neuer in Gefahr? Nagelsmann bleibt gelassen

Dass die WM für den Schlussmann gar in Gefahr sein könnte, glaubt Münchens Cheftrainer Julian Nagelsmann nicht. "Wir versuchen, das Gesamtpaket zu bewerten. Manu kennt seinen Körper am besten. Es ist eine blöde Stelle, Schultereckgelenk. Er hat gestern im Kraftraum trainiert. Es war mal einen Tag besser, einen Tag schlechter – ich gehe davon aus und hoffe, dass er gegen Mainz wieder dabei ist", sagte der Übungsleiter am vergangenen Freitag.

Neuer habe "noch Schmerzen" gehabt, schilderte Nagelsmann. Laut dem 35-Jährigen ist eine Rückkehr gegen Mainz (Samstag, 15:30 Uhr) angepeilt, ohne sich festlegen zu wollen.

"Bild" mutmaßt, dass das Duell mit den Rheinländern für Neuer noch zu früh kommen könnte. Am 1. November trifft der FC Bayern zum Abschluss der Champions-League-Gruppenphase dann auf Inter Mailand aus der italienischen Serie A.