Sadio Manés Problem mit der Erwartungshaltung

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Sadio Mané kam im Sommer vom FC Liverpool zum FC Bayern

Sadio Mané blickt beim FC Bayern auf turbulente Monate zurück. Einem vielversprechenden Start folgte ein krasses Formtief, und noch immer sucht der 30-Jährige seine Rolle in München. So wurden auch seine Leistungen in den ersten Wochen mehr als kritisch beäugt - zurecht?

Die Schlagzeilen vor dem Champions-League-Spiel des FC Bayern beim FC Barcelona am Mittwoch (21:00 Uhr/LIVE im Ticker bei sport.de) zu Sadio Mané lassen tief blicken.

"Vom Superstar zum Sorgenkind", schreibt etwa die Münchner "tz" und fasst damit ein Stimmungsbild zusammen, das in den vergangenen Wochen nicht selten in den Medien aufkam.

Wenngleich sich die Münchner Verantwortlichen um Cheftrainer Julian Nagelsmann, Sportvorstand Hasan Salihamidzic oder Vorstandsboss Oliver Kahn stets schützend vor Mané stellten, gibt es rund um den FC Bayern immer wieder Stimmen, die untermauern, dass man sich durchaus mehr vom Neuzugang erhofft hatte.

Der ehemalige Abwehrspieler Samuel Kuffour stellte zuletzt im "AZ"-Interview fest, dass beim Senegalesen noch Luft nach oben ist: "Sadio weiß selbst, dass er noch mehr kann." Kurz: Der Neuzugang ist beim FC Bayern noch nicht der Unterschiedsspieler, der er sein sollte.

Schon im September hatte "Sky" den senegalesischen Superstar als "Sinnbild der FCB-Krise" bezeichnet. Die Bayern hatten damals gerade mit 0:1 beim FC Augsburg verloren - und waren in vier Bundesliga-Spielen in Folge ohne Sieg geblieben. Eine Mini-Krise, für die Mané dem TV-Sender zufolge sinnbildlich stand. Schnell war von einem "Mané-Dilemma" die Rede, da dem Angreifer jegliche "Bindung" zum Spiel des FC Bayern fehle.

Bayern-Star Sadio Mané "ein Fremdkörper"?

"Sky"-Experte Dietmar Hamann urteilte im September daher, der "Weltstar" sei viel eher ein "Fremdkörper". Die Kritik, die in der Münchner "tz" zu lesen war: Mané steht oft im Abseits und läuft Passwege zu. Zudem häuften sich die Ballverluste, während sein Torabschluss ausbaufähig sei.

Das ist nicht nur eine gefühlte Wahrheit - es gibt auch Werte, die das belegen. Beim 0:1 in Augsburg etwa gewann Mané nur 38 Prozent seiner Zweikämpfe. Bei 47 Ballkontakten leistete sich der Angreifer 18 Ballverluste.

Zudem ließ Mané schon mehrere Großchancen liegen. Auch beim 2:0-Sieg gegen die TSG Hoffenheim am vergangenen Samstag vergab der eingewechselte Bayern-Star in der Schlussphase freistehend. Dass die Abseitsfahne kurz darauf hochging, änderte daran nichts.

Bayern-Trainer Nagelsmann glaubt an Mané: "Wir brauchen ihn bei 100 Prozent"

Dabei sprechen die Zahlen, die für einen Stürmer wichtig sind, nach Manés ersten Monaten beim FC Bayern, eine ganz andere Sprache.

In 18 Pflichtspielen gelangen dem Stürmer, der im Sommer für 32 Millionen Euro vom FC Liverpool kam, schon neun Tore. In der Champions League kommt Mané in vier Partien auf zwei Treffer und eine Vorlage. In der Bundesliga ist er mit fünf Toren in elf Spielen zweitbester Bayern-Torschütze hinter Jamal Musiala, der als gefeierter Shootingstar auf sechs Treffer kommt.

Ein Vorjahresvergleich belegt übrigens: Afrikas "Fußballer des Jahres" 2019 und 2022 liefert nicht weniger als sonst ab. In der Premier-League-Saison 2021/22 erzielte Mané sechs Tore in den ersten elf Ligapartien für Liverpool.

In der Champions League kam er ebenfalls auf zwei Treffer und eine Vorlage - allerdings erst nach sechs Spielen.

Ein großes Bayern-Problem kann Mané wohl gar nicht selbst lösen

Hinzu kommt: Beim FC Bayern muss Sadio Mané vor allem zwei Probleme meistern. Erstens: In den Anfangswochen testete Cheftrainer Julian Nagelsmann den vielseitig einsatzbaren Offensivmann als Mittelstürmer aus. Beim 6:1 bei Eintracht Frankfurt und beim 7:0 beim VfL Bochum gelangen Mané drei Treffer, doch wirklich wohl fühlte sich der 30-Jährige als Sturmspitze nicht.

Als Linksaußen - jener Position, die er auch beim FC Liverpool unter Jürgen Klopp bekleidete - lief es zuletzt besser für Mané. Unter anderem kam er gegen Leverkusen, Pilsen und Freiburg zum Torerfolg.

Aus diesem Punkt resultiert auch zweitens: Mané mag Bayerns namhaftester Sommertransfer in der Offensive gewesen sein. Ein Eins-zu-Eins-Ersatz für Lewandowski ist er aber nicht.

Diese falsche Erwartungshaltung kann Mané aber womöglich gar nicht alleine revidieren. Dazu müssen die Bayern wohl erst eine dauerhafte Lösung auf der Neuner-Position finden - während sich Mané auf dem Flügel festspielen kann.

Claudio Palmieri